FOTO: Chinezii de la Hisense anunță că lansează în România „cel mai mare televizor RGB MiniLED din lume”. Preț de mașină

Compania chineză Hisense introduce în România televizorul RGB MiniLED de 116 inch (2,95 m) - „cel mai mare model RGB MiniLED din lume” și „primul realizat în producție de masă cu tehnologie RGB MiniLED autentică”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Spre deosebire de televizoarele convenționale, tehnologia RGB MiniLED folosește LED-uri Mini individuale în culorile roșu (Red), verde (Green) și albastru (Blue), dispuse pe mii de zone de iluminare locală, ceea ce îi permite să atingă un nivel de precizie vizuală mult mai intensă.

La baza performanței stă Hi-View AI Engine RGB - procesorul inteligent care controlează sincronizat luminozitatea și culoarea fiecărui punct al imaginii. Cu ajutorul funcțiilor AI Color Dimming și AI Halo Control, televizorul gestionează contrastul și detaliile și ajustează local dimming-ul „la nivelul unei adevărate simfonii de lumină și culoare”.

Ce aduce în plus noua generație RGB MiniLED: eficiență luminoasă crescută cu 15%, durată de viață extinsă cu 66% și o redare fidelă a culorilor, datorită designului specific de lungime de undă și a tehnologiei Monochromatic Epitaxial Growth.

Aceasta oferă o acoperire cromatică de până la 95% BT.2020 și o luminozitate de 8.000 de niți, pentru „culori bogate, efecte spectaculoase și tranziții fine”.

Publicul din România poate vedea modelul expus la Altex București Nord (Voluntari). Prețul în magazin este de 125.000 lei (aproape 25.000 EUR) - cât o mașină bună.







