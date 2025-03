Încă un fotbalist celebru investește, alături de Cristiano Ronaldo, într-un startup de sănătate din Marea Britanie

Fotbalistul Diogo Dalot, fundaș dreapta la Manchester United, se alătură lui Cristiano Ronaldo și investește peste 1 milion EUR în startup-ul Bioniq, din Londra, care dezvoltă suplimente personalizate în funcție de datele din testele de sânge.

Noua investiție în startup a adus valoarea totală a Bioniq la 74,8 milioane EUR, conform EU-Startups.

„Când vine vorba de performanță la nivel înalt, cel mai mare obiectiv al meu a fost întotdeauna să găsesc acel 1% în plus - cheia pentru a mă diferenția de restul. De când am descoperit Bioniq în 2022, a fost o schimbare de joc pentru mine. Am văzut rezultatele cu ochii mei. Realizarea unui astfel de progres este posibilă doar cu un produs cu adevărat personalizat și adaptat special nevoilor mele", a spus Diogo Dalot.