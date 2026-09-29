Fonduri UE de max. 3 milioane EUR pentru firme românești: S-a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor de tehnologii avansate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis, marți, prelungirea sesiunii în care firmele românești inovatoare pot depune proiectele de tehnologii avansate, pentru a obține finanțările de câte 200.000-3 milioane EUR, în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), susținut cu fonduri europene.

Termenul de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021 s-a prelungit până pe 30 octombrie 2026, ora 17:00, pentru apelul de finanțare PoCIDIF Acțiunea 2.1- Dezvoltarea de noi servicii/ aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate.

Sesiunea s-a deschis pe 30 iunie 2026 și avea termen inițial până pe 30 septembrie, dar acum a fost prelungit cu o lună.

De asemenea, Ordinul MIPE 1500/2026 a operat o serie întreagă de modificări suplimentare asupra Ghidului solicitantului, care au fost explicate pentru StartupCafe de către experții cu care colaborăm.

Lista modificărilor operate la finanțările PoCIDIF Acțiunea 2.1:

Regimul startup-urilor. În cazul firmelor nou-înființate, MIPE a închis o „portiță” care permitea unor companii tech consacrate să aplice prin intermediul unor startup-uri pe care le înființau pentru program. Acum, vechimea de 5 ani nu se mai analizează la nivelul entității juridice, ci la nivelul unității economice, conform pct. 11 din Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat. Dacă firma-mamă sau o firmă controlată de aceiași asociați activează pe piață de peste 5 ani, noul SRL nu mai e eligibil pe ajutorul rezervat startup-urilor. Intensitatea de finanțare de 100% destinată startup-urilor nu mai poate fi obținută prin înființarea unei firme noi de către asociații unei firme vechi. Se verifică legăturile de control, funcționale, economice și organizaționale. Pe aceeași linie s-a modificat și definiția „întreprinderii” din Glosar. Un singur proiect pe solicitant și pe grup. Regula se aplică și firmelor legate și partenere, inclusiv firmelor nou-înființate. Dacă un proiect e înscris de mai multe ori, se evaluează doar ultima transmitere. Celelalte primesc zero puncte la toate criteriile și sunt respinse. Echipa de proiect. Echipa tehnică poate include angajați, viitori angajați cu contract individual de muncă (CIM), prestatori de servicii sau personal al unei firme contractate. La punctarea criteriului 4.1 contează însă doar două categorii:

angajații solicitantului;

persoanele pentru care se depun CV și declarație de disponibilitate pentru angajare cu CIM.

Prestatorii pot lucra în implementare, dar nu aduc punctaj. Experții punctați pot fi înlocuiți doar în cazuri temeinic justificate, cu cineva de experiență cel puțin similară.

4. Criteriul 1 – Relevanță (30%).

1.1 (max. 20p):

20 p pentru un produs complet nou, pe 5 elemente a câte 4p: problemă reală nerezolvată, tehnologie emergentă, diferențiere, compatibilitate multi-platformă, valoare adăugată clară.

10p pentru un produs semnificativ îmbunătățit, pe 5 elemente a câte 2p.

0p dacă solicitantul nu e IMM/start-up sau dacă soluția nu e inovativă ori e depășită. Nota 0 duce la respingerea proiectului.

1.2 (max. 10p): un sector = 0p, două sectoare = 5p, peste două = 10p. Sectoarele trebuie demonstrate în planul de operaționalizare/comercializare și prin coerența tehnologică.

6. Criteriul 3 – Calitate (15%)

Coerență și planificare: 0, 2 sau 5p. Aici se verifică și corectitudinea calculului țintei indicatorilor.

Buget: 0, 5 sau 10p, după ponderea cheltuielilor declarate neeligibile: sub 10%, între 10 și 15%, peste 15%. Punctajul e tot 0 în următoarele situații:

hardware-ul (A.1.a) depășește 20% din valoarea eligibilă la proiectele cu rezultat software;

lipsesc cele două oferte sau justificări pentru oricare cheltuială;

există suspiciuni de oferte formale între solicitant și ofertanți sau cei care au întocmit documentația, adică inclusiv consultantul.

Ofertanții se verifică după domeniul de activitate. Pentru o ofertă neconformă se cer clarificări (nu o ofertă nouă) și se depunctează. Dacă rămâne neconformă, cheltuiala devine neeligibilă.

7. Criteriul 4 – Capacitate (20%)

4.1 Echipa (0/7/15p, iar 0 duce la respingerea proiectului):

7p: coordonator cu 2–5 ani experiență sau 1 proiect implementat; 2 experți cu cel puțin 1 an.

15p: coordonator cu peste 5 ani sau 2 proiecte; experți cu cel puțin 2 ani; plus un expert cu minimum 3 ani în sectorul vizat de proiect. Această ultimă cerință e nouă ca element distinct și trebuie verificată pe fiecare dosar.

4.2 Cofinanțare peste minimul obligatoriu: sub 3% = 0p, 3–5% = 3p, peste 5% = 5p.

8. Pragul de excelență de 92p (8.6). Se confirmă corrigendumul anunțat în Q&A:

proiectele peste prag se contractează în ordinea descrescătoare a punctajului, nu în ordinea depunerii, până la 50% din alocare;

la egalitate de punctaj se departajează după punctajul pe Secțiunea I, apoi după criteriul 3;

contractarea începe fără soluționarea contestațiilor;

notificarea vine în 5 zile lucrătoare.

9. Anexa 9 – Grila de salarizare, înlocuită. Plafoanele includ toate taxele angajatului și angajatorului:

1 Arhitect / expert senior 75 EUR/oră

2 Șef proiect / dezvoltator senior 55 EUR/oră

3 Dezvoltator / cercetare aplicată 35 EUR/oră

4 Suport 25 EUR/oră

Echivalarea se face prin studii, certificări sau portofoliu. Conversia în lei se face la cursul InforEuro de la data contractului.

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