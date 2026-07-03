Granturi IMM 2026: Câte 200.000- 3 milioane EUR pe proiecte de inteligență artificială, roboți și alte tehnologii de vârf. Perioada de depunere a proiectelor

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii inovatoare din România pot pot obține granturi IMM de câte 200.000-3 milioane EUR pentru proiecte de inteligență artificială, roboți și alte tehnologii de vârf, în cadrul unei linii de finanțare la care se fac deja înscrieri online.

Vorbim despre apelul de proiecte Dezvoltarea de noi servicii/ aplicații/ produse prin inovare și adoptarea de tehnologii avansate, din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Am mai scris despre această finanțare pe StartupCafe, dar acum Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a deschis oficial sesiunea de depunere a proiectelor online.

Sesiunea de depunere a proiectelor s-a deschis pe 30 iunie 2026. Firmele pot depune proiecte în sistemul MySMIS2021 până pe 30 septebrie 2026 ora 17:00.

Noutatea principală a ghidului oficial față de draftul propus inițial în consultare este scăderea sumei minime acordate pe un proiect de la 500.000 EUR la 200.000 EUR.

De menționat că sprijinul acordat pentru un proiect se constituie din ajutor de minimis, care poate fi de maximum 300.000 EUR și beneficiază de intensitate 100%. Dar restul banilor, până la 3 milioane de euro, cât e valoarea maximă a unui proiect, sunt ajutoare regionale de stat, care au intensitate între 35% și 80% în funcție de județ și de dimensiunea firmei. Restul de 20%-65% din valoarea ajutorului regional trebuie asigurat de beneficiar, din surse proprii.

Bucureștiul NU este eligibil la finanțare.

Alocarea financiară pentru acest apel de proiecte este 48.813.278 euro (FEDR+BS), respectiv 248.854.972,57 lei, la cursul InforEuro din luna mai 2026, respectiv 1 euro = 5,0981 lei, cu posibilitatea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, din care:

FEDR – 36.578.803,00 euro, respectiv 186.482.395,57 lei (fonduri europene pe Politica de Coeziune a UE).

Buget de Stat – 12.234.475 euro, respectiv 62.372.577 lei

Valoarea minimă nerambursabilă aferentă unui proiect va fi de 200.000 euro, respectiv 1.019.620,00 lei la cursul InforEuro aferent lunii mai 2026, respectiv 1 euro = 5,0981 de lei.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect va fi de:

3.000.000 euro, inclusiv ajutorul de minimis, respectiv 15.294.300 lei pentru proiectele care au ca rezultat un produs hardware (bun material) inovativ (prin produs hardware se înțelege dezvoltarea unui echipament independent hardware cu componentă software de control şi management aferentă).

1.500.000 euro, inclusiv ajutorul de minimis, respectiv 7.647.150 lei pentru proiectele care au ca rezultat o soluţie software (serviciu/aplicație) inovativă.

Pentru proiectele care au ca rezultat un produs hardware inovativ producția acestuia trebuie să se realizeze de către întreprinderea beneficiară (lider sau partener), iar valoarea ajutorului financiar nerambursabil care va depăși 1.500.000 euro va fi justificată prin finanțarea liniei de producție.

Ajutorul de stat pentru întreprinderi nou-înființate (startup-uri) în baza articolului 22 din Regulamentul (UE) 651/2014 va fi acordat în valoare de până la:

750.000 euro, respectiv 3.823.575 lei pentru proiecte implementate în Regiuni mai dezvoltate (MDR)

1.000.000 euro, respectiv 5.098.100 lei pentru proiecte implementate în Regiuni mai puțin dezvoltate (LDR)

1.500.000 euro, respectiv 7.647.150 lei pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare (conform definițiilor de la secțiunea 1.3 Glosar) cu respectarea plafoanelor valorii maxime nerambursabile a unui proiect menționate mai sus.

Ce fel de inovații pot face firmele românești cu banii europeni: inteligență artificială, roboți, IoT, dispozitive electronice și altele

Inovare de Produs reprezintă implementarea unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit care diferă semnificativ de bunurile sau serviciile anterioare ale firmei și care a fost introdus pe piață.

Inovările de produs includ atât realizarea unor bunuri şi servicii noi, cât şi îmbunătăţirea semnificativă a caracteristicilor funcţionale sau de folosire a bunurilor şi serviciilor existente. Acestea includ schimbări semnificative ale specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale software-ului incorporat, utilizare accesibilă sau alte caracteristici funcţionale. Se referă numai la schimbările aduse produsului în sine nu la schimbări care vor interveni eventual şi în procesul de fabricaţie şi care vor ţine de inovarea de proces.

Aceste noi servicii/ aplicații/ produse inovative vor fi dezvoltate de către IMM-urile din domeniul IT după cum urmează:

Dispozitive și sisteme microelectronice pentru produse inteligente. Include dispozitive și circuite integrate, inclusiv bazate pe efecte cuantice, senzori inteligenți, lab-on a chip și microsisteme. Domeniul este focalizat pe soluții inovative în proiectarea, implementarea, testarea și caracterizarea circuitelor integrate, dispozitivelor și sistemelor microelectronice destinate dezvoltării produselor inteligente. Rețelele viitorului, comunicații, IoT. Cuprinde aplicații bazate pe rețele de senzori inteligenți, Internetul lucrurilor și formele asociate de calcul distribuit („fog” sau „edge”), precum și integrarea acestora cu tehnologiile geospațiale, în domenii diverse precum: prevenția și reacția rapidă la dezastre naturale, orașul inteligent, comunicarea vehicul-vehicul, monitorizarea pacienților etc. Tehnologii XR. Cuprinde aplicații complexe ale tehnologiilor imersive, precum realitate virtuală, realitate augmentată, interfața creier-calculator („Brain-Machine Interface” - BMI) pentru domeniile: cultural, educațional,industrial, terapeutic și medical, servicii (de divertisment, retail etc.) Sisteme de inteligență artificială. Include tehnicile inteligenței artificiale și aplicațiile acestora precum prelucrarea limbajului, vederea computerizată, predicția evoluției unor fenomene, sistemele de recomandare etc. O atenție deosebită se va acorda sistemelor de inteligență artificială de încredere, definite ca sisteme tehnic robuste, sigure, transparente, capabile să explice deciziile luate și care să asigure nediscriminare, diversitate, echitate, contribuind la bunăstarea socială . Tehnologii pentru trasabilitate. Cuprinde aplicații ale tehnologiilor disruptive precum blockchain, inteligența artificială, internetul lucrurilor și platforme colaborative, prin care se asigură trasabilitatea bunurilor diverse, permițând garantarea autenticității, transparentizarea și eficientizarea lanțurilor de valoare adăugată. Roboți și agenți cognitivi. Robotica cognitivă vizează înzestrarea roboților cu inteligență artificială, permițându-le să învețe și să răspundă la situații diverse din lumea reală. Funcțiile unui robot inteligent includ, de exemplu: vedere artificială, recunoaștere automată a vorbirii, sinteza automată a vorbirii, anticipare și planificare, mișcare autonomă, imitația morfo-funcțională umană, capacitatea de învățare, abilitatea de a explora pe cont propriu.

Resurse utile:

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