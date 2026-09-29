IMM-urile din Republica Moldova pot primi servicii de digitalizare cu finanțare UE de 50%. Sunt disponibile 30 de locuri

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova se pot înscrie într-un nou program de digitalizare prin care pot primi, timp de până la un an, servicii de evaluare, consultanță, pregătire pentru utilizarea inteligenței artificiale și sprijin pentru identificarea finanțărilor. Valoarea totală a pachetului este de 8.357 de euro, dintre care Uniunea Europeană acoperă 50%, iar firma beneficiară trebuie să contribuie cu 4.178,50 euro.

Primul apel Start Digital 360°, lansat de European Digital Innovation Hub of Moldova (EDIH of Moldova), pune la dispoziție 40 de locuri la nivel național: 30 pentru IMM-uri și 10 pentru instituții publice. Apelul este deschis din 1 septembrie 2026, iar locurile sunt acordate pe principiul „primul venit – primul servit”, potrivit paginii oficiale a programului.

Înscrierea în platforma One-Stop Shop este gratuită și nu obligă firma să contracteze ulterior serviciile.

164 de ore de servicii pentru digitalizarea firmei

Programul nu finanțează direct cumpărarea unui software sau a unor echipamente. El este conceput ca un proces de până la 12 luni în care firma își evaluează mai întâi nivelul actual de digitalizare și stabilește unde tehnologia poate produce rezultate concrete.

Beneficiarii au acces la 164 de ore de servicii, organizate în șapte etape.

Procesul începe cu o evaluare a maturității digitale, pentru care sunt prevăzute 12 ore, urmată de identificarea nevoilor și realizarea unui traseu de digitalizare, cu alte 12 ore de lucru.

Urmează dezvoltarea competențelor digitale de bază - 12 ore - și o etapă de 8 ore dedicată utilizării responsabile a inteligenței artificiale și identificării domeniilor în care AI poate aduce valoare organizației.

Cea mai mare parte a programului este dedicată mentoratului de business, conectării cu furnizori de soluții, experți și parteneri și identificării surselor de finanțare. Pentru fiecare dintre aceste trei componente sunt prevăzute câte 40 de ore.

La final, maturitatea digitală a organizației este evaluată din nou, astfel încât beneficiarul să poată compara situația de după program cu cea de la început.

Cât plătește firma

Valoarea integrală a pachetului Start Digital 360° este de 8.357 de euro.

Prin cofinanțarea Uniunii Europene sunt acoperiți 50%, respectiv 4.178,50 euro. Cealaltă jumătate trebuie suportată, în cazul primului apel, de beneficiar.

Contribuția financiară devine necesară numai după selectarea organizației și încheierea contractului de servicii. Înscrierea inițială în One-Stop Shop rămâne gratuită.

EDIH of Moldova precizează că sunt analizate mecanisme prin care contribuția beneficiarilor ar putea fi susținută în viitor prin instrumente publice. Pentru primul apel nu există însă un mecanism guvernamental operațional care să acopere această contribuție, astfel că firmele selectate trebuie să ia în calcul plata celor 4.178,50 euro din surse proprii.

Ce firme pot aplica

Apelul este destinat IMM-urilor înregistrate în Republica Moldova și instituțiilor publice.

Platforma EDIH precizează, între criteriile generale de eligibilitate pentru beneficiarii serviciilor hub-ului, că solicitantul trebuie să fie înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova, să nu se afle în procedură de insolvabilitate, reorganizare sau lichidare și să respecte o serie de condiții legate de beneficiarii efectivi și sancțiunile naționale sau internaționale.

Înscrierea se face prin One-Stop Shop-ul EDIH of Moldova și durează, potrivit platformei, aproximativ 5-10 minute.

După înscriere, echipa hub-ului verifică eligibilitatea solicitantului, evaluează nivelul de digitalizare și nevoile organizației, recomandă serviciile potrivite și, pentru organizațiile selectate, urmează încheierea acordului și furnizarea serviciilor.

Aplicațiile se depun aici: Start Digital 360° – EDIH of Moldova

De la diagnostic la testarea tehnologiei înainte de investiție

Finalizarea Start Digital 360° poate deschide accesul companiilor la serviciile mai avansate ale EDIH of Moldova.

Printre acestea se numără testarea și validarea unor soluții tehnologice înainte ca firma să facă investiția, consultanță pentru infrastructură IT, cloud, securitate și protecția datelor, dezvoltarea de competențe avansate în AI, cybersecurity și analiza datelor, precum și sprijin pentru pregătirea unor proiecte prin care firma să caute finanțare.

Practic, logica programului este ca întreprinderea să nu înceapă procesul de digitalizare direct prin achiziția unei tehnologii, ci prin identificarea proceselor care pot fi îmbunătățite sau automatizate și a investițiilor care ar produce efectiv valoare în companie.

Moldova și rețeaua europeană a hub-urilor de inovare digitală

EDIH of Moldova este primul Hub European de Inovare Digitală din Republica Moldova și face parte din rețeaua European Digital Innovation Hubs.

Proiectul a fost lansat în 2026, are o perioadă de implementare de 36 de luni și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Digitală (Digital Europe Programme) și de Guvernul Republicii Moldova. Hub-ul este construit în jurul unui consorțiu de organizații din Republica Moldova și urmărește să ofere companiilor, instituțiilor publice și altor organizații acces la expertiză și infrastructură europeană pentru digitalizare.

Republica Moldova a început procesul pentru integrarea în rețeaua EDIH în 2025, când Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a organizat preselecția națională a hub-urilor care urmau să candideze la apelul european.

În iulie 2026, EDIH of Moldova și-a deschis oficial One-Stop Shop-ul pentru IMM-uri și instituții publice, iar Start Digital 360° este primul apel prin care organizațiile pot intra într-un program complet de servicii de transformare digitală.