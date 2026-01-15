Fonduri UE 2026: Peste 300 milioane EUR pentru firme care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială

Firmele din România și din Republica Moldova, precum și universitățile sau instituțiile publice pot să se înscrie online în cadrul unor linii de finanțare de peste 300 de milioane EUR, destinate proiectelor de inteligență artificială și tehnologiilor conexe, lansate, joi, de Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” al programului de lucru Orizont Europa, alocând 307,3 milioane EUR pentru a consolida inovarea digitală și competitivitatea Europei:

Fonduri europene în valoare totală de 221,8 milioane EUR sunt dedicate unei inițiative axate pe dezvoltarea de servicii de inteligență artificială (IA) de încredere și de servicii inovatoare de date și pe asigurarea autonomiei strategice a UE. Această cerere de propuneri va finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea IA, inclusiv acțiuni de sprijinire a Strategiei privind aplicarea IA, a roboticii, a tehnologiilor cuantice, a fotonicii și a lumilor virtuale. Peste 40 de milioane EUR sunt dedicate inițiativei „Open Internet Stack”, urmând să fie dezvoltate atât aplicații pentru utilizatorii finali, cât și tehnologii interne fundamentale, pentru a sprijini bunurile digitale comune suverane europene.

O sumă suplimentară de 85,5 milioane EUR este disponibilă pentru a doua cerere de propuneri, care va sprijini autonomia strategică deschisă în domeniul tehnologiilor digitale și emergente, precum și materiile prime. Aceasta se va concentra pe subiecte precum agenții IA de nouă generație, robotica pentru aplicații industriale și de servicii și dezvoltarea de noi materiale cu funcționalități de detecție îmbunătățite.

Aceste cereri de propuneri reprezintă factori determinanți pentru inovarea sustenabilă și poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor digitale strategice, aliniindu-se la Busola pentru competitivitate a Comisiei. Prin această investiție, Comisia urmărește să asigure poziția de lider în domeniul tehnologiilor strategice printr-o inovare sustenabilă și centrată pe factorul uman.

Cel de al patrulea cluster al programului de lucru Orizont Europa, „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul”, este conceput în mod strategic pentru a accelera poziția de lider și competitivitatea Europei în sectoare digitale strategice esențiale precum IA, tehnologiile cuantice, viitoarele rețele digitale, lumile virtuale și alte tehnologii importante. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice, mediului academic și altor entități din statele membre ale UE și din țările partenere.

Termen de aplicare: Perioada de depunere a propunerilor este deschisă până la 15 aprilie 2026.