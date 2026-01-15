Skip to content

Fonduri UE 2026: Peste 300 milioane EUR pentru firme care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială

euro-bancnote-computer
euro-bancnote-computer Sursă: Dreamstime.com

Firmele din România și din Republica Moldova, precum și universitățile sau instituțiile publice pot să se înscrie online în cadrul unor linii de finanțare de peste 300 de milioane EUR, destinate proiectelor de inteligență artificială și tehnologiilor conexe, lansate, joi, de Uniunea Europeană. 

Comisia Europeană a anunțat, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, două noi cereri de propuneri în cadrul clusterului „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul” al programului de lucru Orizont Europa, alocând 307,3 milioane EUR pentru a consolida inovarea digitală și competitivitatea Europei:

  • Fonduri europene în valoare totală de 221,8 milioane EUR sunt dedicate unei inițiative axate pe dezvoltarea de servicii de inteligență artificială (IA) de încredere și de servicii inovatoare de date și pe asigurarea autonomiei strategice a UE. Această cerere de propuneri va finanța proiecte care contribuie la dezvoltarea IA, inclusiv acțiuni de sprijinire a Strategiei privind aplicarea IA, a roboticii, a tehnologiilor cuantice, a fotonicii și a lumilor virtuale. Peste 40 de milioane EUR sunt dedicate inițiativei „Open Internet Stack”, urmând să fie dezvoltate atât aplicații pentru utilizatorii finali, cât și tehnologii interne fundamentale, pentru a sprijini bunurile digitale comune suverane europene.
  • O sumă suplimentară de 85,5 milioane EUR este disponibilă pentru a doua cerere de propuneri, care va sprijini autonomia strategică deschisă în domeniul tehnologiilor digitale și emergente, precum și materiile prime. Aceasta se va concentra pe subiecte precum agenții IA de nouă generație, robotica pentru aplicații industriale și de servicii și dezvoltarea de noi materiale cu funcționalități de detecție îmbunătățite.

Aceste cereri de propuneri reprezintă factori determinanți pentru inovarea sustenabilă și poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiilor digitale strategice, aliniindu-se la Busola pentru competitivitate a Comisiei. Prin această investiție, Comisia urmărește să asigure poziția de lider în domeniul tehnologiilor strategice printr-o inovare sustenabilă și centrată pe factorul uman.

Cel de al patrulea cluster al programului de lucru Orizont Europa, „Dezvoltarea digitală, industria și spațiul”, este conceput în mod strategic pentru a accelera poziția de lider și competitivitatea Europei în sectoare digitale strategice esențiale precum IA, tehnologiile cuantice, viitoarele rețele digitale, lumile virtuale și alte tehnologii importante. Aceste cereri de propuneri sunt deschise întreprinderilor, administrațiilor publice, mediului academic și altor entități din statele membre ale UE și din țările partenere.

Termen de aplicare: Perioada de depunere a propunerilor este deschisă până la 15 aprilie 2026.

Finanțări

camion_euro_bani

Finanțări 2026: Max. 15 milioane EUR fiecare pentru firmele de materiale de construcții, prin Fondul pentru Modernizare. S-a publicat în Monitorul Oficial Schema de ajutor Pro Infra cu lista codurilor CAEN și formula de calcul a punctajului

Lista 2026: organizațiile care vor împărți ajutoare de câte 100.000 EUR pentru înființarea de întreprinderi sociale în Delta Dunării (mediul urban)

Salt Bank

Transferuri în euro în câteva secunde: Salt Bank lansează plățile instant direct din aplicația bancară

bani_euro_fermier

Fonduri UE 2026: Max. 1 milion EUR/proiect, pentru fermierii din România. Ghidul consultativ  DR 17-producție de hamei și struguri

Vasile Tiple

Avertisment TechAngels: Procedurile guvernamentale riscă să transforme aproape orice startup tech într-un caz „sensibil”. Măsurile propuse de investitorii români