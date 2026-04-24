Fonduri UE 2026: Granturi de câte 50.000 EUR pentru PFA, SRL și alte ferme mici. Ghidul DR-14 propus de AFIR

Fermierii români vor putea obține, în anul 2026, finanțări de câte 50.000 EUR pe proiect, printr-o linie de finanțare europeană destinată fermelor de mici dimensiuni lansată, vineri, în consultare publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

AFIR a publicat proiectul de Ghid al solicitantului privind intervenția DR-14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni.

Perioada consultării publice este de 10 zile calendaristice, începând cu data publicării pe site, respectiv 24.04.2026.

Puteți transmite propuneri de îmbunătățire a ghidului pe adresa de e-mail consultare@afir.ro .

Ulterior, AFIR va definitiva ghidul oficial de finanțare și va lansa apelul de proiecte pe site-ul oficial.

Ajutoare AFIR pentru micii fermieri- bugetul și valoarea finanțării acordate

Potrivit AFIR, schema de ajutoare DR 14 - „Investiții în fermele de mici dimensiuni” are la dispoziție un buget de 108 milioane EUR.

Din acești bani, fermierii eligibili vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 euro/proiect.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil raportată la costurile eligibile per proiect este de maximum 85% din costurile eligibile. Fermierul beneficiar trebuie să asigure din surse proprii restul de cel puțin 15% din costurile eligibile plus toate cheltuielile neeligibile.

Finanțări europene pentru ferme mici: condiții de eligibilitate a beneficiarilor

Intervenția DR 14 este dedicată cererilor de finanțare depuse de fermieri, fiind eligibile fermele mici ale căror exploatații agricole au o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone și pentru cele din sub-sectoarele flori, plante aromatice, plante medicinale și plante ornamentale și între 2300 și 11.999 euro SO pentru exploațiile legumicole (consultă calculator AFIR de standard output - SO).

Ca formă juridică de organizare, categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile prin intermediul DR 14 sunt:

Persoana fizică autorizată-PFA (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificările și completările ulterioare;

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare);

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare).

În plus, solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

să desfășoare activități economice, sub una din formele de organizare menționate anterior înregistrată în România;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Calitatea de fermier a solicitantului va fi verificată în baza de date IACS -APIA din care reiese şi codul exploataţiei înregistrate pentru entitatea economică a solicitantului.

Cheltuieli eligibile din banii europeni distribuiți de AFIR fermelor mici

Ghidul propus de AFIR cuprinde o serie întreagă de cheltuieli eligibile din finanțările destinate fermelor mici.

Investițiile corporale pot cuprinde:

construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă sau necesare în fermă

amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;

achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;

înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;

asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;

adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie;

înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, doar ca o componentă secundară a proiectului;

echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile (ca o componentă secundară a proiectului), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu fără ca solicitantul să fie prosumator;

obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/ din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;

înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul fermei, inclusiv comercializarea și marketingul propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor cu comercializarea sunt eligibile și următoarele investiții:

magazinele la poarta fermei;

rulotele și autorulotele;

autoizotermele;

automatele vânzare produse alimentare.

Acestea vor fi destinate exclusiv comercializării propriilor produse agricole.

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile următoarele investiții, doar în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului:

înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele în stare proaspătă cât și cele condiționate;

crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achiziționarea și/sau înregistrarea mărcii beneficiarului;

crearea brandului/brandurilor produsului/produselor condiționate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu achiziționarea și/sau înregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.

Investiții eligibile necorporale:

achiziționarea de tehnologii (know-how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului etc;

Cheltuielile generale ale proiectului sunt costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate. Sunt eligibile dacă respectă anumite condiții.

Și cheltuielile de consultanță pentru management de proiect pentru obiectivul de investiții sunt eligibile în anumite condiții. Cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului Cererii de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată doar în cazul în care aceste servicii fac obiectul unui contract de sine stătător sau sunt evidențiate în mod distinct în cadrul Contractului de consultanță pentru managementul de proiect.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în:

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj;

limita a 3% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

De asemenea, cheltuielile necesare pregătirii tuturor documentelor solicitate pentru întocmirea și completarea dosarului Cererii de finanțare (până la semnarea Contractului de finanțare) pot fi decontate la prima tranşă de plată:

cheltuieli pentru studii de teren şi proiectare;

cheltuieli de organizare (de asistență) necesare în procesul de achiziții pentru activitățile efectuate înainte de încheierea Contractului de finanțare (asistența pentru derularea procedurilor de achiziții, elaborarea cererilor de ofertă, a caietelor de sarcini și a altor documente necesare derulării procedurilor de achiziții);

cheltuieli aferente studiilor de piață, de evaluare;

cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizații necesare în dosarul Cererii de finanțare în vederea încheierii Contractului de finanțare, inclusiv onorariile aferente.

Calendarul orientativ al lansărilor de finanțări AFIR 2026: