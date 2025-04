Fonduri UE 2025: Granturi IMM de 220.000-1,5 milioane EUR în județele Constanța, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Tulcea. Calendarul Regio Sud-Est și grila de punctaj

Se apropie sesiunea de înscrieri la granturile IMM de câte 220.000-1,5 milioane EUR pentru afaceri în județele regiunii Sud-Est. În urma mesajelor venite din partea membrilor comunității noastre antreprenoriale, StartupCafe.ro revine asupra acestei linii de fonduri europene tătăgănate de anul trecut, cu actualizările efectuate asupra grilei de punctaj.

Am scris, pe StartupCafe.ro, de acum un an despre schema de fonduri europene 1.6- Sprijin pentru inovarea si creșterea competitivității IMM-urilor, finanțată prin Programul Regional (Regio) Sud-Est 2021-2027. Apelul de proiecte s-a tot amânat și am ajuns în anul 2025, când se preconizează că se va deschide totuși sesiunea de depunere electronică a proiectelor.

Calendarul orientativ de lansare a proiectelor în cadrul Regio SE, publicat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Est pe data de 16 aprilie 2025, indică următoarea foaie de parcurs pentru aceste ajutoare IMM:

2 iunie 2025 - data estimată de publicare a Ghidului solicitantului, în forma finală. Pentru teritoriul ITI Delta Dunării, se așteaptă publicarea ghidului pe 15 septembrie 2025.

- data estimată de publicare a Ghidului solicitantului, în forma finală. Pentru teritoriul ITI Delta Dunării, se așteaptă publicarea ghidului pe 4 august - 4 septembrie 2025 - perioada estimată de depunere a proiectelor IMM în sistemul electronic MySMIS 2021. Pentru ITI delta Dunării, perioada de depunere a proiectelor este estimată pentru 17 noiembrie -17 decembrie 2025.

Calendarul este orientativ și depinde de aprobarea schemelor de ajutor de stat și de minimis.

Bugetele disponibile pentru ajutoarele destinatele IMM-urilor din Regiunea Sud-Est

Schema de finanțare 1.6- Sprijin pentru inovarea si creșterea competitivității IMM-urilor se adresează microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (max. 249 angajați) cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în regiunea Sud-Est, respectiv județele:

Constanța,

Vrancea,

Galați,

Brăila,

Buzău,

Tulcea.

Firmele eligibile sunt non-agricole. Microîntreprinderile (sub 10 angajați) sunt eligibile doar în mediul urban, dar firmele mici și mijlocii vor putea face investiții și în mediul rural, și în mediul urban, în cele 6 județe ale Regiunii Sud-Est.

Bugetul primului apel de proiecte pentru IMM-uri este de 86,7 milioane EUR (din care 73,3 milioane EUR de la Uniunea Europeană și restul de la bugetul de stat). Separat, pentru apelul destinat ITI Delta Dunării, este disponibil un buget de 9,6 milioane EUR (din care 8,1 milioane EUR de la UE și restul de la bugetul de stat).

Din acești bani, firmele vor putea obține granturi IMM de câte 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat.

Valoarea ajutorului de minimis aferent proiectul se încadrează între minim 20.000 euro și maxim 200.000 euro conform ghidului solicitantului de finanțare. Partea de ajutor de minimis are o intensitate de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente acestui tip de sprijin. Restul de 10%, cofinanțare, trebuie asigurat de către antreprenor, din resurse proprii, conform proiectului de ghid de finanțare inițial.

Valoarea finanţării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de stat regional este de minimum 200.000 euro şi maximum 1.300.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. La partea de ajutor de stat regional, intensitatea sprijinului variază între 70% și 85%, în funcție de dimensiunea firmei și județul de implementare a investiției. Antreprenorul trebuie să asigure restul de minimum 15-30% din cheltuielile eligibile aferente ajutorului regional de stat.

De asemenea, beneficiarul acoperă în întregime cheltuielile neeligibile din proiect.

Valoarea nerambursabilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 14% din valoarea nerambursabilă totală a investiției, în limita plafonului de minimis, conform criteriilor de eligibilitate și selecție adoptate de Comitetul de Monitorizare REGIO Sud-Est pe data de 14 martie 2025.

Condiții de eligibilitate și grila de punctaj pentru evaluarea proiectelor IMM

Pentru a fi luată în considerare la finanțare, o IMM mai trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

Firma să fie înregistrată în scop fiscal în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (SRL, SA) sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizara și funcționarea cooperației, sau în baza Legii nr. 219/2015 privind economia socială, sau să fie asociaţii şi fundaţii care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 (aprobată prin Legea 246/2005).

Nu a beneficiat pe o perioadă de 3 ani anteriori semnării contractului de finanțare de ajutoare de minimis a căror valoare, cumulată cu cea a alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de minimis, depășește echivalentul în lei a 300.000 euro calculat la cursul InforEURO în vigoare la data semnării contractului de finanțare.

Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.

Firma care a avut o rată de creștere anuală a cifrei de afaceri zero sau negativă în anul anterior depunerii proiectului trebuie să aibă o rată de creștere anuală a cifrei de afaceri în cursul anului fiscal după anul finalizării proiectului de cel puțin 2%.

Solicitantul care a avut o rata de creștere anuală a cifrei de afaceri pozitivă în anul anterior depunerii proiectului trebuie să mențină cel puțin aceeași creștere anuală a cifrei de afaceri în primul an fiscal după anul finalizării proiectului.

Firma a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare. Spre exemplu: o întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2025, trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2024 (prima zi lucrătoare din anul 2024);

Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0).

Solicitantul de finanțare a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi menţine numărul mediu de salariaţi cel puţin la nivelul înregistrat în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare pe tot parcursul perioadelor de evaluare, selecţie, contractare, implementare, precum şi pe perioada de sustenabilitate a investiţiei, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanţare.

Decizia Comitetului de Monitorizare din 14 martie 2025 a modificat puțin grila de punctaj propusă inițial de ADR Sud-Est.

Astfel, la criteriul de evaluare privind locurile de muncă nou create prin proiect s-a introdus o prevedere favorabilă microîntreprinderilor și firmelor mici. Pentru proiecte care solicită finanțare nerambursabilă mai mică sau egală cu 1.000.000 euro o firmă poate obține punctajul maxim la acest criteriu de evaluare, de 7 puncte, dacă angajează cel puțin 5 oameni în plus prin proiect. Mai departe, firmele care cer peste ajutoare de peste 1 milion EUR trebuie să angajeze cel puțin 7 oameni în plus prin proiect.

O altă modificare la grila de evaluare se referă la punctele acordate firmelor care vin cu cofinanțare proprie mai mare decât contribuția minimă solicitată. Prin decizia din 14 martie 2025, punctajul maxim la acest criteriu de evaluare a scăzut de la 12 la 6 puncte.

Vezi punctajul aprobat de Comitetul de Monitorizare în decizia din 14 martie 2025, atașată la finalul acestui articol.

LISTA codurilor CAEN eligibile la granturile IMM Sud-Est 2024

Anexa 5 la proiectul de ghid al solicitantului cuprinde peste 150 de coduri CAEN eligibile la finanțarea de 220.000-1,5 milioane EUR pe proiect, în regiunea Sud-Est. Dintre acestea enumerăm doar câteva domenii de business (atenție, sunt codurile CAEN Rev 2, pt Rev 3 consultați tabelul de corespondență Rev.2-Rev.3):

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590 Alte servicii de cazare

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

8623 Activități de asistență stomatologică

Referitor la codul CAEN eligibil vizat de investiție:

Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locația de implementare a proiectului, indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN, sau

În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, sau

codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

NOTĂ! La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul apelului Sud-Est

Investițiile eligibile la ajutorul de stat regional sunt:

construcția/ modernizarea/ extinderea spațiului de producție/servicii ale IMM-urilor, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI;

dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie, în cazul în care acestea sunt destinate strict utilizării pentru investiția finanțată, de ex: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

dotarea cu mijloace de transport pasageri (rutier) doar pentru codurile CAEN 8621 Activități de asistență medicală generală, 8622 Activități de asistență medicală specializată, 8623 Activități de asistență stomatologică și 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană, justificat de utilizarea exclusivă a acestora pentru transportul pacienților/personalului medical în vederea desfășurării activităților prevăzute de aceste coduri CAEN;

dotare cu active necorporale, exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează în vederea desfășurării activității finanțate: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea exclusive a activității legată de codul CAEN pentru care se solicită finanțare.

activități din domeniul economiei circulare; soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;

activități legate de utilizarea de simbioză industrială;

Activitățile eligibile la ajutorul de minimis sunt:

promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;

sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

proiectare şi asistenţă tehnică;

activități de marketing și internaționalizare;

activitatea de audit financiar extern;

activităţi obligatorii de publicitate şi informare aferente proiectului.

---

