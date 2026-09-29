Doi antreprenori cu experiență în HoReCa intră în comunitatea românească de investitori Food Angels Hub. Cum pot startup-urile să apeleze la sprijinul lor

Încă doi antreprenori cu experiență în HoReCa se alătură comunității românești de investitori Food Angels Hub: Daniel Mischie, cofondator și director City Grill Grup, și Andrei Popescu, cofondator al restaurantului Molf și fost general manager Freshful.

Food Angels Hub își propune să sprijine accelerarea firmelor din industria alimentară, HoReCa și tehnologie aplicată acestui sector. Cei doi noi membri vin cu experiență în restaurante, comerț online și comerț alimentar.

Daniel Mischie, CEO City Grill Grup, aduce în comunitate experiența unui lider care a pus bazele celui mai important grup românesc din industria restaurantelor, relevantă pentru antreprenorii care urmăresc să își consolideze operațiunile, să dezvolte echipe și să extindă concepte de restaurante.

Andrei Popescu se alătură Food Angels Hub după zece ani în grupul eMAG, unde a ocupat, între altele, funcțiile de Country Manager eMAG Bulgaria și General Manager Freshful. Ulterior, a intrat în antreprenoriatul din ospitalitate în calitate de cofondator al restaurantului Molf. Parcursul său reunește experiența de management în comerțul online și retailul alimentar cu perspectiva directă a unui antreprenor din HoReCa.

„Antreprenorii din industria alimentară au nevoie de finanțare, dar în același timp au nevoie de parteneri care au construit, au greșit, au învățat și care pot contribui concret la creșterea unui business. Food Angels Hub creează acest tip de context. Este o platformă în care capitalul este completat de experiență practică, iar acest lucru poate face diferența pentru companiile care vor să scaleze. Sunt bucuros să fac parte din acest grup de profesioniști și să contribui, alături de colegii mei, la dezvoltarea afacerilor românești din industria alimentară”, declară Daniel Mischie, CEO City Grill Grup și investitor Food Angels Hub.

„În comerțul online și în retailul alimentar, creșterea te obligă să privești împreună promisiunea făcută clientului, costurile și capacitatea echipei de a livra. Ca antreprenor în ospitalitate, văd aceste legături și la nivelul deciziilor de zi cu zi. Prin Food Angels Hub, îmi propun să lucrez cu fondatorii la întrebări concrete: ce îi face pe clienți să revină, ce procese trebuie consolidate înainte de extindere și unde poate tehnologia să aducă un beneficiu real. Finanțarea are mai multă valoare atunci când există un plan clar pentru folosirea ei”, declară Andrei Popescu, cofondator Molf și investitor Food Angels Hub.

„Food Angels Hub a fost construit ca o comunitate de operatori, investitori și experți care înțeleg din interior realitatea industriei alimentare. Alăturarea lui Daniel Mischie și a lui Andrei Popescu reprezintă un pas important în consolidarea hubului. Vorbim despre doi profesioniști care vin cu experiență directă în zone esențiale pentru orice companie care vrea să crească: dezvoltarea și eficientizarea operațiunilor în HoReCa, comerțul online, retailul alimentar și relația cu consumatorul”, declară Florin Maxim, membru fondator și Managing Director Food Angels Hub.

Startup-urile din HoReCa pot cere online sprijinul comunității Food Angels Hub

Startup-urile și alte echipe de fondatori de business-uri din industria alimentară care își doresc acces la finanțare și mentorat din partea membrilor Food Angels Hub pot aplica online AICI.

Food Angels Hub caută companii din industria alimentară, HoReCa, food-tech, producție, retail alimentar și servicii conexe care au depășit etapa de idee, au activitate operațională și potențial de extindere.

Comunitatea reunește antreprenori, executivi și investitori cu experiență în ospitalitate, retail, producție alimentară, distribuție, servicii și tehnologie. Oportunitățile sunt evaluate împreună, iar fiecare investitor decide individual participarea la finanțare.

Antreprenorii care vor să atragă finanțare pentru businessul lor din industria alimentară pot aplica pe platforma Food Angels Hub.

Hubul Food Angels a fost fondat în 2025 și reunește lideri cu experiență în retail, ospitalitate, investiții și IT, oferind antreprenorilor acces la capital, mentorat, know-how operațional și parteneriate strategice.

Misiunea declarată a Food Angels Hub este de a „transforma România într-un pol regional de inovație alimentară și de a susține internaționalizarea companiilor românești, prin investiții inteligente și colaborări cu impact real asupra economiei și societății”.

Recent, membri ai Food Angels Hub au participat, alături de investitori din TechAngels, la o rundă de finanțare pentru BREWTIFI, aplicație românească ce conectează pasionații de cafea de specialitate cu cafenele, prăjitorii și evenimente. Din partea Food Angels Hub, runda de finanțare a fost condusă de Radu Savopol, iar din partea TechAngels, de Mălin Ștefănescu.

În urma rundei, BREWTIFI a ajuns la o evaluare de aproximativ 1,6 milioane de euro. Finanțarea va susține dezvoltarea produsului și a afacerii, precum și extinderea comunității sale europene.

Lansată în octombrie 2025, aplicația a raportat, la anunțarea finanțării, peste 20.000 de utilizatori, peste 8.500 de cafenele de specialitate și peste 180 de prăjitorii integrate din Europa. BREWTIFI s-a numărat printre companiile care și-au prezentat afacerea la cea de-a doua ediție Food Angels Hub Pitching Day, organizată în cadrul F&B Innovation Camp. Prezentarea și discuțiile ulterioare cu investitorii au deschis parcursul către finanțare, ilustrând rolul hubului în conectarea antreprenorilor cu potențiali parteneri de dezvoltare.