Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni subordonate

Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale printr-o emisiune de obligațiuni care a generat un registru de ordine de aproape 2 miliarde de euro, la o marjă cu doar 0,45 p.p. peste randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.

Tranzacția a fost finalizată cu succes într-un context de piață marcat de volatilitate ridicată și de o abordare selectivă a investitorilor față de noi emisiuni. Prin calibrarea atentă a momentului lansării și prin dialogul constant cu investitorii internaționali, Banca Transilvania a obținut un rezultat remarcabil, continuând să fie un exemplu de performanță financiară și de disciplină în gestionarea capitalului.

Este prima emisiune de obligațiuni subordonate a băncii pepiețele financiare internaționale, contribuind la obiectivul de diversificare și optimizare a bazei de fonduri proprii și datorii eligibile. Cererea amplă și de calitate, venită din partea unei baze variate de investitori instituționali, confirmă și de această dată încrederea pieței în profilul financiar, strategia și perspectivele de creștere ale Băncii Transilvania.

Peste 100 de investitori instituționali din 30 de țări au participat la tranzacție, majoritatea din Europa, reprezentând 44% din cerere, alături de investitori din Regatul Unit, Statele Unite ale Americii și Asia.

Registrul de ordine s-a remarcat atât prin dimensiune, cât și prin calitatea și profunzimea sa. Cererea a fost susținută în principal de investitori de tip real-money, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, fonduri suverane și companii de asigurare, alături de bănci comerciale, private și instituții supranaționale. Diversitatea geografică și instituțională a investitorilor evidențiază amploarea și profunzimea bazei internaționale de investitori BT, precum și atractivitatea băncii pentru investitori cu orizont investițional pe termen lung.

Banca Transilvania capitalizează încrederea oferită în piețele internaționale, reușind să reducă nivelul de preț indicat inițial cu 0,35 p.p., un nivel similar cu emisiuni recente de astfel de instrumente în geografii mai stabile.

„Capitalul este combustibilul creșterii în economie. Prin această emisiune de obligațiuni ne consolidăm capacitatea de a finanța proiectele de viitor ale României, companiile și populația, având în același timp indicatori de capital solizi și un profil financiar prudent. Mulțumim investitorilor pentru interes și pentru susținerea strategiei BT, construită pe performanță, responsabilitate și planuri pe termen lung” – declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Obligațiunile subordonate au fost emise cu un randament de 6,216%, la un cupon fix de 6,122% p.a. și au maturitatea în anul 2037, putând fi răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea este listată la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin).

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piața locală și din partea instituțiilor financiare internaționale. Emisiunea de obligațiuni a beneficiat de expertiza juridică a caselor de avocatură Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea și Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a fost auditorul financiar, iar KPMG Tax SRL, consultantul fiscal.

BT a atras aproximativ 4,5 miliarde euro prin emisiuni de obligațiuni

De la începutul anului 2023, Banca Transilvania a lansat optemisiuni de obligațiuni, prin care a atras aproximativ 4,5 miliarde de euro de pe piețele de capital, consolidându-și poziția de principal emitent bancar din România și unul dintre cei mai activi emitenți financiari din Europa Centrală și de Est.

Articol susținut de Banca Transilvania