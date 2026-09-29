Fonduri elvețiene 2026: Primele 41 de firme au semnat acorduri de finanțare SME Eco-Tech

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că a semnat primele 41 de acorduri de finanțare cu firme aplicante la programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, după ce beneficiarii au parcurs etapele de evaluare administrativă și de eligibilitate și au obținut creditul de investiții de labăncile partenere.

Semnarea acordurilor de finanțare cu MEDAT deschide etapa de implementare a investițiilor aprobate.

Date la zi privind programul SME Eco-Tech:

Până la 29 septembrie 2026, în sistemul informatic al programului au fost depuse 432 de cereri de finanțare, toate fiind preluate în evaluare de echipele tehnice ale MEDAT.

Din cele 432 de cereri, 140 au fost acceptate, iar aplicanții au fost notificați în acest sens, 103 au fost respinse, iar 189 se află în etapa de clarificări și soluționare a acestora.

Pentru 42 de aplicanți a fost finalizată analiza pentru obținerea componentei de credit. Dintre aceștia, 41 au obținut creditul de investiții și au semnat contractele cu instituțiile de credit partenere selectate la înscriere, în timp ce un aplicant a fost respins.

Pentru alți 98 de aplicanți cu cereri acceptate este în desfășurare etapa de obținere a componentei de credit, analiza fiind realizată de instituțiile bancare partenere.

În urma semnării contractelor de credit, pentru cei 41 de beneficiari au fost generate în platforma electronică acordurile de finanțare. Documentele au fost semnate de către aceștia și de MEDAT, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, și pot fi vizualizate în platformă, inclusiv de către instituția de credit parteneră selectată de aplicant la înscriere.

„Avem nevoie de o industrie mai competitivă și de companii reziliente care continuă să investească în dezvoltare, în tehnologii noi și în tranziția verde. Rolul nostru este să sprijinim aceste investiții și să folosim cât mai bine resursele pe care le avem la dispoziție. Primele acorduri SME Eco-Tech sunt deja semnate, iar apelul rămâne deschis până la finalul lunii decembrie. Îi încurajez pe antreprenorii care au proiecte de investiții să folosească această oportunitate”, a declarat Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Sprijinul financiar acordat prin programul SME Eco-Tech are o structură mixtă. Componenta nerambursabilă reprezintă maximum 40% din cheltuielile eligibile, fără a depăși 267.240 lei, pentru investiții în echipamente, tehnologii, soluții și sisteme destinate economisirii de energie, utilizării sau producerii de energie din surse regenerabile, precum și pentru echipamente de colectare, reciclare și reutilizare și alte echipamente tehnologice convenționale.

Diferența de minimum 60% din cheltuielile eligibile, dar nu mai puțin de 400.860 lei, este asigurată de beneficiari printr-un credit de investiții obținut de la una dintre cele 5 instituții bancare partenere, respectiv Banca Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, ProCredit Bank sau UniCredit Bank.

Microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii care desfășoară activități în comerț, servicii și producție pot depune formularele de înscriere până la 30 decembrie 2026, ora 20:00, termenul de înscriere fiind prelungit. Înscrierile se realizează exclusiv online, prin platforma sme-ecotech.gov.ro.

Programul este finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană nerambursabilă acordată României, în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, și are un buget total de 288,84 milioane lei (54 milioane CHF), din care 70% reprezintă contribuția Confederației Elvețiene.