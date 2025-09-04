Firmele de PR se pot înscrie cu proiectele lor la Romanian PR Award 2025

Firmele de Relații Publice se pot înscrie cu proiectele lor în ediția de anul acesta a Romanian PR Award începând de astăzi, 4 septembrie 2025, ediție care aduce în prim-plan rolul comunicării în crearea spațiilor de dialog, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Înscrierile la cea de-a 23-a ediție a competiției Romanian PR Award se pot face AICI până în data de 3 octombrie 2025. Sunt eligibile proiectele care s-au desfășurat în ultimii doi ani.

„Într-un context global marcat de polarizare și sensibilități sociale tot mai accentuate, comunicarea își depășește rolul clasic de transmitere a mesajelor și devine un instrument esențial pentru crearea spațiilor de dialog. Organizațiile nu mai pot comunica doar pentru a convinge sau a-și apăra pozițiile, ci trebuie să învețe să comunice pentru a asculta, a înțelege și a construi punți între perspective diferite. În actualul climat socio-economic, cea mai curajoasă formă de comunicare este, poate, aceea care creează loc pentru celălalt", a declarat Dana Oancea, Președintele Forum for International Communications.

Jurizarea competiției reunește competențe din 22 de țări și este asigurată de directori de comunicare, reprezentanți ai agențiilor globale de PR, executivi ai agențiilor locale, precum și de reprezentanți ai mediului academic și societății civile, ai organizațiilor profesionale - IPRA, Arthur W. Page Society, CIPR, ARRP, PROI Worldwide și AMEC, și consultanți independenți.

Organizatorii continuă acordarea distincției Junior PR Award, dedicată tinerilor și aspiranților la o carieră în PR, în parteneriat cu ARRP.

Gala Romanian PR Award se va ține în seara zilei de 19 noiembrie, la JW Marriott Grand Hotel. În afara premiilor pe categorii, juriul va acorda distincțiile PR Agency of the Year, PR Innovator of the Year și Best Use of PR Measurement & Evaluation. Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite pe site-ul oficial.

Aflată la cea de-a 23-a ediție, Romanian PR Award este cea mai importantă competiție națională de recunoaștere a excelenței în domeniul Relațiilor Publice. Importanța competiției a crescut odată cu dezvoltarea industriei locale de PR, iar relevanța ei se măsoară în multitudinea de concurenți aflați an de an la start, în performanțele finaliștilor și în profesionalismul celor care îi arbitrează, explică organizatorul.

Fundația Forum for International Communications organizează din 2003 Romanian PR Award, impus drept cel mai important eveniment de recunoaștere a excelenței în domeniul comunicării din România. În aprilie 2009, fundația a lansat portalul PR Romania, una dintre cele mai relevante publicații online de PR din Europa, conform Communications Director. În martie 2006, Forum a inițiat programul CSR Romania cu scopul de a promova bunele practici în domeniul responsabilității sociale corporatiste, program afiliat la rețeaua europeană CSR Europe. Alături de parteneri din sectorul privat și public, Forum dezvoltă și implementează din 2017 Carta Diversității din România.