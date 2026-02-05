LISTĂ 2026: Scheme de ajutoare pentru firme, prin BID și Exim Banca Românească – proiect de lege la Guvern

Firmele care fac investiții în România și companiile românești care exportă vor beneficia de scheme de finanțare prin Banca de Investiții și Dezvoltare și Exim Banca Românească, precum și de credit fiscal, în valoare de miliarde de euro cumulat, conform proiectului de lege de relansare economică, lansat joi în consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Pentru anul 2026, se autorizează Ministerul Finanțelor să transfere suma de 1 miliard de lei la dispozitia Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), în scopul implementării instrumentelor de finanțare pentru investiții în România.

Pentru anii următori alocările de sume se vor stabili prin mandatele specifice acordate BID, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Lista schemelor de ajutoare pentru firme (prin BID și credit fiscal)

Ministerul Finanțelor elaborează scheme de ajutor de stat multianuale, exceptate de la obligația de notificare în conformitate cu legislația europeană în domeniu, respectiv de minimis, având ca obiectiv stimularea:

a) Investițiilor în clustere de competitivitate și în sectoare în care se obțin produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare - valoarea minimă a investiției este 50 milioane lei. Are ca formă a ajutorului de stat grantul sau creditul fiscal acordat pe o perioadă de 7 ani. Bugetul schemei: 1,05 miliarde EUR.

b) Investițiilor care asigură valorificarea resurselor minerale, în special a materiilor prime strategice și critice și pentru investiții în producția de produse finite bazate pe tehnologie "zero net" (emisii de carbon zero net) - valoarea minimă a investiției este 75 milioane lei. Are ca formă a ajutorului de stat creditul fiscal pe o perioadă de 7 ani. Bugetul schemei: 1,05 miliarde EUR.

c) Investițiilor în sectoarele de activitate pentru cercetare, dezvoltare de tehnologii înalte - valoarea investiției este de 5 - 50 milioane de lei. Se acordă grant cumulat cu deduceri de 200% aferente cheltuielilor eligibile cu activele corporale și necorporale aferente investiției care diminuează baza impozabilă pentru calculul impozitului pe profit în limita intensității maxim admise, inclusiv bonificațiile intensității ajutorului de stat. Bugetul schemei: 1,05 miliarde EUR.

d) Investițiilor în sectoarele de activitate din industria de apărare pentru consolidarea capacităților industriale de promovare a capabilităților de apărare - investiție minimă de 10 milioane de lei. Ajutorul de stat se acordă sub formă de grant. Bugetul schemei: 200 milioane EUR.

e) Investițiilor care determină creșterea competitivității și convergența regională - investiție de 7-50 milioane lei. Are ca formă a ajutorului de stat garanție și subvenție de dobândă aferente creditelor contractate pentru realizarea de investiții, acordate de Banca de Investiții și Dezvoltare în nume și cont stat. Bugetul schemei: 500 milioane EUR.

f) Investițiilor realizate de societăți nou înființate cu capital majoritar constituit de către persoane fizice cu cetățenie româna din diaspora. Se va da un grant de către Banca de Investiții și Dezvoltare în nume și cont stat, prin modificarea schemei de minimis de garantare implementată de Banca de Investiții și Dezvoltare. Bugetul schemei: 100 milioane EUR.

Sursa de finanțare a instrumentelor financiare va fi asigurată de la bugetul de stat, fonduri europene nerambursabile și/sau venituri din activitatea de privatizare, prin alocarea fondurilor necesare către BID.

La rândul său, creditul fiscal reprezintă o sumă fixă calculată potrivit prevederilor schemelor de ajutor de stat care diminuează cuantumul impozitului pe profit datorat, dacă întreprinderea beneficiară de ajutor de stat îndeplinește condițiile prevăzute de schemele de ajutor de stat. Creditul fiscal se acordă începând cu trimestrul următor punerii în funcțiune a investiției finanțate cu ajutor de stat. În situația în care în primii doi ani după punerea in funcțiune a investiției întreprinderea beneficiară înregistrează pierdere fiscală, perioada de acordare a creditului fiscal se prelungește cu maximum doi ani.

Investiție strategică în România - minimum 1 miliard lei

Finanțarea proiectelor de investiții strategice în economie se asigură de către Ministerul Finanțelor, prin scheme de ajutor de stat sau ajutoare ad-hoc, cu respectarea legislației specifice în domeniul ajutorului de stat.

Investiția strategică trebuie să fie realizată în România, la valoare de minimum 1 miliard de lei.

Întreprinderile nou înființate care intenționează să implementeze o investiție strategică trebuie să dețină capital social subscris și vărsat în condițiile legii în valoare de minim 25 milioane lei, iar întreprinderile în activitate trebuie să aibă o cifră de afaceri medie anuală în ultimii trei ani de activitate de minim 50 milioane lei și o valoare totală a activelor corporale și necorporale de minim 50 milioane lei.

Investiția strategică în economie trebuie menținută pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției.

Ministerul Finanțelor acordă măsuri de sprijin pentru finanțarea proiectelor de investiții strategice care pot îmbrăca cel puțin una dintre formele enumerate mai jos:

a) granturi;

b) credit fiscal;

c) garanții de stat pentru împrumuturile contractate de investitor;

d) bonificații de dobândă pentru împrumuturile contractate de investitor;

e) aport la capital.

f) alte masuri de sprijin.

Proiectele de investiții strategice se evaluează în vederea finanțării de către Ministerul Finanțelor pe baza următoarelor documente prezentate de investitor depuse la registratura Ministerului Finanțelor:

a) Solicitare de finanțare cu ajutor de stat depusă de investitor;

b) Planul de investiție și planul de afaceri;

c) Strategia de finanțare a investiției, inclusiv pentru componenta de finanțare care este în sarcina investitorului;

d) Alte documente considerate relevante de investitor pentru a demonstra îndeplinirea condițiilor prevăzute la acest articol.

Instrumente financiare pentru susținerea exportului

Separat, se autorizează Ministerul Finanțelor sa transfere suma de pana la 1 miliard de lei la Exim Banca Românească - S.A pentru perioada 2026-2030.

Astfel, se suplimentează fondul având ca destinație acordarea de către Exim Banca Românească S.A. de instrumente financiare pentru susținerea creditelor la export, tranzacțiilor internaționale și investițiilor românești în străinătate pentru activitatea în calitate de Export Credit Agency - Agenţia pentru Credite la Export.

Conform expunerii de motive la proiectul de lege, fondurile actuale alocate pentru activitatea de asigurare a exportului sunt insuficiente pentru ca Exim Banca Românească – ECA să poată participa la susținerea unor proiecte strategice, în cadrul inițiativei UE Global Gateway, să faciliteze accesul la materii prime critice pentru economia românească, să participe la programul SAFE (progranul de înzestrare militară finanțat cu credite UE n.r.) sau la alte programe regionale, UE sau internaționale în coordonare cu celelalte ECA din Uniunea Europeană.

„Fondurile suplimentare alocate Exim Banca Românească pot cataliza cofinanțare privată, susține exporturile și impulsiona creșterea intermedierii financiare prin garantarea și asigurarea finanțărilor cu riscuri externe, generând totodată locuri de muncă și venituri bugetare din taxe și TVA. Aceste efecte contribuie la amplificarea multiplicatorului economic și la reducerea deficitului balanței comerciale” - susține Ministerul Finanțelor.