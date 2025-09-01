Firme de distribuție de bunuri: IMCA a fost o ”Fata Morgana”

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) susține că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a reprezentat, din perspectiva calculării bugetului de venituri al României, o ”Fata Morgana”, generând „cifre nerealiste, nesustenabile, care aveau menirea de a diminua pe hârtie deficitul de venituri la bugetul de stat”.

Reacția ACDBR vine în contextul discuțiilor privind eliminarea IMCA, măsură regăsită în pachetul II de măsuri fiscale.

Redăm punctul de vedere al ACDBR:

„Referitor la subiectul aflat în dezbatere publică privind eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) prin asumarea de către Guvernul României a “pachetului II de măsuri”, subliniem următoarele:

IMCA a afectat serios bugetele companiilor românești cu cifra de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro, nu pe cele multinaționale. ACDBR a susținut încă de la instituirea IMCA în 2023 că acest tip de impozitare alternativă la impozitul de 16% pe profit este neconcurențial, afectând companiile românești și a cerut Ministerului Finanțelor eliminarea acestor bariere economice care afectează competitivitatea firmelor românești.

Marjele de profit ale companiilor de distribuție sunt între 0,7% – 3,5% din cifra de afaceri, specificul acestui tip de comerț fiind realizarea de volume de piață, nu prețuri mari de vânzare. Sunt, în acest moment, companii românești care au accesat credite bancare pentru a putea plăti IMCA, alternativa fiind de a închide activitea după 35 de ani de la înființare …

IMCA a reprezentat, din perspectiva calculării bugetului de venituri al României, o ”Fata Morgana”, generând cifre nerealiste, nesustenabile, care aveau menirea de a diminua pe hârtie deficitul de venituri la bugetul de stat. Conform declarațiilor domnului ministru Alexandru Nazare prin care argumenta la mijlocul lunii august 2025 eliminarea din Codul fiscal a IMCA începând cu 1 ianuarie 2026, acest tip de impozit nu și-a atins obiectivul de politică publică: „în loc de ținta de 5-7 miliarde de lei asumată de Guvern, la bugetul de stat s-au adunat doar 1,2 miliarde de lei”.

Supravegherea comportamentului fiscal al companiilor multinaționale trebuie făcută prin control fiscal al ANAF asupra prețurilor de transfer, nu prin instituirea unui tip de impozit artificial, injust, neconcurențial.

Solicităm mediului politic să nu transforme acest subiect în teren de dispută politică! IMCA a fost un exercițiu fiscal de 2 ani care nu avea cum să își atingă obiectivele, a produs prejudicii companiilor românești utilizând în comunicarea publică aparența luptei cu multinaționalele.

Vineri, 29 august, a avut loc la Guvern Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, ocazie cu care confederațiile patronale și sindicale au avizat eliminarea „impozitului minim pe cifra de afaceri”, iar noi, prezenți fiind prin Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, am salutat acest demers legislativ al Guvernului României”, precizează ACDBR.

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR) are în componență 39 de membri cu o cifră de afaceri însumată de circa 3,8 miliarde euro.