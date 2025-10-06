Skip to content

O firmă românescă de energie electrică, cumpărată majoritar de francezii de la Veolia

O firmă românescă de energie electrică, cumpărată majoritar de francezii de la Veolia
Sursă: © Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Grupul de origine franceză Veolia a preluat pachetul majoritar dintr-o companie din Prahova specializată în proiectarea, execuţia şi mentenanţa sistemelor electrice, precum şi în producţia de energie electrică solară şi stocarea acesteia în sisteme de baterii, potrivit News.ro.

În urma tranzacţiei, Veolia România preia întreaga echipă de 180 angajaţi ai General Me.el Electric, majoritatea fiind implicaţi direct în activitatea operaţională.

Conducerea GME va păstra o participaţie în companie şi va rămâne activă pentru a asigura continuitatea proiectelor în curs, beneficiind de resursele şi know-how-ul Veolia la nivel internaţional, conform unui comunicat Deloitte, care a asistat Veolia în proces.

Grupul Veolia România spune că preluarea companiei determină transformarea într-un „furnizor integrat de servicii de utilități publice, în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică”.

General Me.el Electric SRL activează pe piaţa locală de peste 30 de ani. În portofoliul companiei se regăsesc proiecte cu o capacitate totală instalată de peste 200 MW, inclusiv un parc fotovoltaic de 62 MW, aflat în execuţie, precum şi sisteme de stocare în baterii cu o capacitate cumulată de peste 15 MWh.

Compania a înregistrat, în anul 2024, o cifră de afaceri de aproape 185,5 milioane lei, a avut profit de 11,8 milioane lei și avut zero pierderi, conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

Acum, Veolia deține 77,5% din General Me.el Electric, iar fondatorii Valeriu Stoicescu și Dumitru Antonescu mai dețin 18,25% și 4,25%, respectiv, arată datele de pe Termene.ro.

GME se așteaptă să atingă pragul de 50 milioane EUR cifră de afaceri în următorii cinci ani, luând în considerare nevoia de finanţare şi modernizare pentru sistemul energetic local, precum şi volumul de lucrări şi proiecte angajate, potrivit unui comunicat.

Afaceri

Joburi în IT: O companie americană a cumpărat un startup românesc și va face angajări, la București

Fondatorii LYS Labs, Andra Nicolau și Marian Oancea

Crypto: O firmă românească de infrastructură de trading cu AI, care a atras finantare de 4 milioane dolari, intră în programul Chainlink Build din Solana

Manuel Mirescu, Distribution Business Manager HP Inc. România, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”

VIDEO. Manuel Mirescu, manager HP, sfat pentru microîntreprinderi: „Echipamentele ar trebui alese pentru perioada de utilizare, nu doar pentru momentul la care ne aflăm acum”

programator junior

15% dintre firmele IT din România și-au redus personalul: Mai puțini juniori, mai multe automatizări AI (studiu ANIS)

bani_lei_calculator

Business de contabilitate în sistem de franciză, în România. „Eu n-am fost niciodată îndrăgostit de muncă. Sunt agent de vânzări la noi la întreprindere”

masina

Aplicația carVertical se „împiedică” de GDPR, în demascarea „țepelor” cu mașini SH