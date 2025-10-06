O firmă românescă de energie electrică, cumpărată majoritar de francezii de la Veolia

Grupul de origine franceză Veolia a preluat pachetul majoritar dintr-o companie din Prahova specializată în proiectarea, execuţia şi mentenanţa sistemelor electrice, precum şi în producţia de energie electrică solară şi stocarea acesteia în sisteme de baterii, potrivit News.ro.

În urma tranzacţiei, Veolia România preia întreaga echipă de 180 angajaţi ai General Me.el Electric, majoritatea fiind implicaţi direct în activitatea operaţională.

Conducerea GME va păstra o participaţie în companie şi va rămâne activă pentru a asigura continuitatea proiectelor în curs, beneficiind de resursele şi know-how-ul Veolia la nivel internaţional, conform unui comunicat Deloitte, care a asistat Veolia în proces.

Grupul Veolia România spune că preluarea companiei determină transformarea într-un „furnizor integrat de servicii de utilități publice, în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică”.

General Me.el Electric SRL activează pe piaţa locală de peste 30 de ani. În portofoliul companiei se regăsesc proiecte cu o capacitate totală instalată de peste 200 MW, inclusiv un parc fotovoltaic de 62 MW, aflat în execuţie, precum şi sisteme de stocare în baterii cu o capacitate cumulată de peste 15 MWh.

Compania a înregistrat, în anul 2024, o cifră de afaceri de aproape 185,5 milioane lei, a avut profit de 11,8 milioane lei și avut zero pierderi, conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

Acum, Veolia deține 77,5% din General Me.el Electric, iar fondatorii Valeriu Stoicescu și Dumitru Antonescu mai dețin 18,25% și 4,25%, respectiv, arată datele de pe Termene.ro.

GME se așteaptă să atingă pragul de 50 milioane EUR cifră de afaceri în următorii cinci ani, luând în considerare nevoia de finanţare şi modernizare pentru sistemul energetic local, precum şi volumul de lucrări şi proiecte angajate, potrivit unui comunicat.