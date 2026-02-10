Firma românească de inputuri agricole Norofert vrea să atragă 9 milioane lei de la investitori, prin majorare de capital

Firma românească de inputuri agricole Norofert, controlată de antreprenorul Vlad Andrei Popescu, vrea să atragă până la 9 milioane de lei de la investotori, prin majorare de capital, pentru susținerea investițiilor sale din România, SUA și Brazilia.

Producătorul de inputuri organice şi biotehnologie pentru agricultură a început operaţiunea de majorare a capitalului social prin aport în numerar.

„Norofert, producător de inputuri organice şi furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piaţa AeRO (simbol BVB: NRF) a Bursei de Valori Bucureşti, anunţă că a început operaţiunea de majorare a capitalului social prin aport în numerar ca urmare a aprobării prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)”, anunţă compania, citată de News.ro.

Firma vizează atragerea a până la 9 milioane de lei pentru susţinerea investiţiilor strategice, în special în dezvoltarea capacităţilor laboratorului de cercetare şi multiplicare a microorganismelor, extinderea sistemului de irigaţii la ferma din Zimnicea, consolidarea prezenţei pe pieţele externe, precum şi asigurarea capitalului de lucru necesar pentru a face faţă unei cereri în creştere pentru produsele companiei

„Piaţa de capital joacă un rol esenţial în susţinerea strategiei Norofert. Compania a început tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti în martie 2020, la o evaluare de 24 milioane de lei, iar la începutul anului 2026 capitalizarea bursieră s-a dublat. Am realizat investiţii de aproximativ 30 milioane de lei în dezvoltare, cercetare şi inovaţie în aproape şase ani de la listare. Majorarea capitalului social are loc în contextul extinderii activităţii operaţionale şi al implementării strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Norofert. Această operaţiune ne oferă resursele necesare pentru a accelera investiţiile şi pentru a consolida operaţiunile din Statele Unite şi Brazilia, pieţe cu rol strategic în planurile noastre de creştere. Obiectivul nostru rămâne dezvoltarea sustenabilă a companiei şi crearea de valoare pe termen lung pentru acţionari”, spune Vlad Popescu, preşedintele Consiliului de Administraţie, Norofert.

Majorarea de capital a fost aprobată de acţionari prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 9 octombrie 2025. În cadrul primei etape a operaţiunii, acţionarii existenţi vor avea drept de preferinţă la subscrierea acţiunilor noi. Pentru subscrierea unei acţiuni noi Norofert (NRF), la preţul de 2,7 lei/acţiune, sunt necesare cinci drepturi de preferinţă. Drepturile de preferinţă, simbol NRFR03, nu sunt tranzacţionabile, iar perioada de exercitare va fi de 10 zile lucrătoare, începând cu data de 10 februarie şi până la 23 februarie 2026.

Acţiunile rămase nesubscrise după încheierea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinţă vor fi oferite spre subscriere în etapa a doua, printr-un plasament privat. Consiliul de Administraţie al Norofert va stabili termenii şi condiţiile acestei etape. Etapa a doua se va încheia în cel mult 10 zile lucrătoare de la data închiderii primei etape.

Norofert este liderul cercetării pentru agricultura regenerativă şi unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, fondat în anul 2000 de către familia Popescu. Norofert a dezvoltat în ultimii ani capacităţi proprii de producţie atât în aria inputurilor, cât şi de farming agricol, linii care vor cunoaşte dezvoltare în următorii ani. Cu 85 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convenţională, cât şi din cea ecologică, cu o nişă nouă a produselor convenţionale lichide, cu cerere tot mai mare.

Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti pe piaţa AeRO şi din octombrie 2021 acţiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 6 ani de activitate în piaţa de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital şi 18,5 milioane de lei două emisiuni de obligaţiuni corporative. Obligaţiunile corporative ale companiei sunt tranzacţionate în piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti sub simbolul NRF29 începând cu 27 ianuarie 2025.