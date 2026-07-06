Firmă românească de construcții, vândută colosului austriac STRABAG

O firmă ieșeană de construcții este vândută colosului austriac STRABAG, care își extinde astfel prezența în România, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

STRABAG SE a semnat un acord pentru cumpărarea a 100% din acțiunile societății DAROCONSTRUCT SRL, care are sediul în Iași. Firma, fondată în anul 2005, are expertiză în construcțiile de clădiri, de infrastructură rutieră, de poduri și de rețele de utilități. La finele anului 2025, compania a înregistrat venituri de aproximativ 70 milioane RON și a avut un număr de aproximativ 400 angajați.

Compania combină cunoașterea pieței locale, expertiza tehnică și capacitatea operațională pentru a realiza un portofoliu diversificat de proiecte pe întreg teritoriul României.

Prin achiziția planificată, STRABAG își propune să-și extindă și mai mult capacitatea de execuție și prezența regională, valorificând în același timp expertiza DAROCONSTRUCT pe piața locală și relațiile consolidate cu clienții.

România rămâne una dintre piețele-cheie de creștere ale STRABAG în Europa de Sud-Est, transmite compania austriacă. Investițiile semnificative în infrastructura de transport, dezvoltarea urbană și proiectele finanțate prin programe europene continuă să creeze oportunități atractive pe termen lung pentru sectorul construcțiilor.

„La STRABAG, credem că dezvoltarea durabilă se bazează pe echipe locale puternice și pe parteneriate pe termen lung. DAROCONSTRUCT și-a câștigat o poziție solidă în regiunea României de Est datorită calității muncii sale și angajamentului angajaților săi. Considerăm această achiziție planificată ca o investiție în expertiza locală, în capacitatea suplimentară de execuție și în dezvoltarea continuă a afacerii noastre în România. Așteptăm cu nerăbdare să întâmpinăm echipa DAROCONSTRUCT în cadrul STRABAG”, a declarat Herbert Schuster, Administrator, STRABAG Romania.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor reglementare obișnuite. Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2026.

Grupul STRABAG activează pe piața românească din 1991 și și-a stabilit sediul central la București în 1994. În prezent, Grupul STRABAG are filiale în toate regiunile importante ale României și activează în toate sectoarele de construcții, în special în segmentele infrastructurii de transport, construcțiilor de clădiri și ingineriei civile, precum și în proiecte de construcții de mediu. În anul 2025, firma Strabag SRL din București a înregistrat venituri totale de 1,8 miliarde de lei și profit de 251 milioane lei, cu 1.425 de salariați proprii, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. În România, Strabag controlează și hotelul de lux JW Marriott din București.