Fondatorul Uber, finanțat din nou chiar de compania din care a fost forțat să plece. Noua sa afacere a atras 1,7 miliarde de dolari

Travis Kalanick, cofondatorul Uber și fostul director general al companiei, a atras o investiție de capital de 1,7 miliarde de dolari pentru ATOMS, noua structură prin care vrea să automatizeze industrii precum producția alimentară, mineritul și transportul greu, scrie Techcrunch.com.

Printre investitori se află chiar Uber, compania pe care Kalanick a fondat-o și din fruntea căreia a fost forțat să plece în anul 2017, în urma presiunilor exercitate de investitori.

Runda de finanțare a fost condusă de fondul american Andreessen Horowitz. Au mai participat Bain Capital Ventures, Fifth Wall, A*, Chemistry, K5 Global, Abstract, SV Angel și Alpha Square Group, potrivit informațiilor publicate de ATOMS.

Odată cu investiția, afacerile operaționale construite de Kalanick în ultimii opt ani au fost reunite într-o singură structură de acționariat, sub numele ATOMS.

Uber investește din nou în propriul fondator

Participarea Uber la rundă marchează o reconectare surprinzătoare între companie și fondatorul său.

Travis Kalanick a demisionat din funcția de CEO al Uber în 2017, sub presiunea acționarilor, după o serie de scandaluri legate de cultura organizațională a companiei și după acuzații de hărțuire și discriminare.

Ulterior, antreprenorul și-a vândut participația la Uber și a părăsit și consiliul de administrație.

La nouă ani după îndepărtarea sa de la conducere, Uber se numără acum printre investitorii care îi finanțează noul proiect antreprenorial.

Ce este ATOMS și ce vrea să construiască

ATOMS se prezintă drept o companie de automatizare industrială care combină software, senzori, robotică și inteligență artificială pentru a automatiza operațiunile unor sectoare economice întregi.

Compania folosește termenul de „Industrial AI” pentru a descrie aceste sisteme și susține că ele vor alimenta următoarea revoluție industrială.

„Totul este cultivat sau extras, produs și transportat. Aceasta este industria: producția organizată la scară largă a lucrurilor de care depinde civilizația”, arată compania.

ATOMS consideră că mineritul, construcțiile, transportul greu și producția alimentară sunt sectoare de mii de miliarde de dolari care nu au trecut, de cel puțin o generație, printr-o transformare tehnologică profundă.

Noua companie a lui Kalanick este organizată în trei divizii principale:

Atoms Food dezvoltă infrastructură și sisteme automatizate pentru producția alimentară.

Atoms Mining urmărește automatizarea minelor și creșterea productivității în industria extractivă.

Atoms Transport dezvoltă ceea ce compania numește un „wheelbase for robots” - o platformă mobilă care ar putea sta la baza mai multor tipuri de roboți industriali.

Afacerile construite după plecarea de la Uber

ATOMS nu este un startup apărut recent, ci noua structură sub care Kalanick reunește afacerile dezvoltate după plecarea sa de la Uber.

În anul 2018, antreprenorul a investit în City Storage Systems, compania-mamă a CloudKitchens, o rețea de bucătării destinate restaurantelor care pregătesc mâncare în principal pentru livrare.

CloudKitchens a atras ulterior investiții de miliarde de dolari și a dezvoltat infrastructură pentru prepararea și distribuția alimentelor în mai multe piețe.

Kalanick a extins treptat activitatea și către alte sectoare industriale. Grupul a preluat inclusiv Pronto, o companie care dezvoltă tehnologii autonome pentru vehicule utilizate în minerit și în alte industrii grele.

ATOMS spune că aceste afaceri au fost construite discret timp de opt ani, iar finanțarea de 1,7 miliarde de dolari va fi folosită pentru următoarea etapă: mai multe utilaje, mai multe implementări și abordarea simultană a unor probleme industriale complexe.

De la aplicații la automatizarea lumii fizice

Prin ATOMS, Travis Kalanick încearcă să extindă modelul pe care l-a aplicat la Uber.

Uber a utilizat software-ul pentru a coordona în timp real șoferi, automobile și clienți. ATOMS vrea să folosească inteligența artificială, senzorii și roboții pentru a coordona utilaje, fabrici, mine, depozite și rețele de transport.

Kalanick descrie această direcție drept trecerea „de la biți la atomi”: folosirea sistemelor informatice nu doar pentru administrarea informației, ci și pentru organizarea și automatizarea lumii fizice.

Compania se definește drept un producător de echipamente pentru „computere bazate pe atomi”. În această viziune, fabricile, bucătăriile, minele și vehiculele autonome devin componente ale unor sisteme industriale controlate prin software și AI.

Ben Horowitz, cofondatorul Andreessen Horowitz, a rezumat investiția prin mesajul „Travis is back” - „Travis s-a întors”.

Pentru fondatorul Uber, finanțarea marchează revenirea în primul plan al industriei tehnologice. De această dată, printre cei care îi susțin proiectul se află chiar compania din care a fost forțat să plece.