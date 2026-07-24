Primele blindate Cobra II fabricate integral în România au plecat către Armată. Peste 780 de vehicule vor fi produse la Mediaș

Primele vehicule blindate tactice Cobra II fabricate integral la Mediaș au plecat către Forțele Armate Române, anunță compania turcă Otokar. Peste 780 dintre cele 1.059 de vehicule comandate de România vor fi construite în următorii cinci ani la uzina Automecanica Mediaș, unde vor fi realizate toate etapele procesului de producție, nu doar asamblarea componentelor, se arată în comunicatul de presă al companiei, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Fabrica din România devine astfel platforma europeană de producție a Otokar și prima unitate de fabricație a companiei din Uniunea Europeană.

Contractul pentru livrarea celor 1.059 de vehicule blindate Cobra II a fost semnat în noiembrie 2024 de Otokar și compania Romtehnica, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale.

Valoarea contractului multianual este de aproximativ 4,26 miliarde de lei, echivalentul a circa 857 de milioane de euro, fără TVA.

Blindatele vor fi fabricate în România, nu doar asamblate

Potrivit Otokar, producția de serie de la Mediaș se desfășoară conform calendarului stabilit, iar livrările vehiculelor construite în România au început.

„Primele vehicule Cobra II construite integral la Mediaș au ieșit ieri pe porțile fabricii, cu destinația Forțele Armate Române”, a declarat Yusuf Fettahlıoğlu, directorul general al Automecanica Mediaș.

Uzina se întinde pe o suprafață de aproximativ 140.000 de metri pătrați și dispune, potrivit companiei, de infrastructură și echipamente adaptate standardelor NATO.

Otokar susține că în România vor fi derulate toate etapele necesare fabricării vehiculului blindat 4x4, iar standardele de producție folosite la Mediaș sunt aceleași cu cele aplicate în fabricile companiei din Turcia.

Producția locală ar urma să includă și transfer de tehnologie, know-how industrial și dezvoltarea unor capacități locale de inginerie.

„Dincolo de linia de producție, investiția aduce României ceea ce contează pe termen lung: know-how avansat de producție, transfer de tehnologie și capabilități de inginerie. Uzina de la Mediaș devine un hub regional pentru sisteme terestre, capabil să susțină nu doar producția pentru Forțele Armate Române, ci și viitoare oportunități de export legate de programele de apărare NATO și ale Uniunii Europene”, a mai spus Yusuf Fettahlıoğlu.

Prin deschiderea capacității de la Mediaș, Otokar devine, conform companiei, primul producător turc de sisteme terestre care fabrică vehicule militare pe teritoriul Uniunii Europene.

Peste 780 de vehicule Cobra II vor ieși din fabrica de la Mediaș

Din totalul de 1.059 de blindate contractate de România, peste 780 urmează să fie fabricate la Mediaș într-o perioadă de cinci ani.

Aproape 300 de vehicule din contract au fost deja livrate Forțelor Armate Române, inclusiv unități produse inițial în Turcia. Odată cu pornirea producției de serie din România, livrările vor include într-o proporție tot mai mare vehicule realizate la Mediaș.

Otokar afirmă că până la sfârșitul anului 2026 sunt programate pentru livrare 216 vehicule fabricate local, inclusiv patru variante noi. Cobra II este o platformă modulară, iar pentru România vor fi produse mai multe configurații, printre care vehicule pentru transportul personalului, recunoaștere, transport de personal echipat cu stație de armament controlată de la distanță - RCWS, recunoaștere CBRN și evacuare medicală.

Vehiculul destinat Armatei Române a fost adaptat cerințelor din procedura de achiziție și testat de autoritățile române, potrivit producătorului.

Fabrica Otokar din România se apropie de 400 de angajați

Pornirea producției de serie aduce și noi angajări la Mediaș. Aproape 100 de persoane au fost recrutate recent, iar echipa implicată în producție numără în prezent peste 300 de angajați.

Compania intenționează să extindă și departamentele administrative. În funcție de ritmul producției, numărul total al angajaților Otokar de la Mediaș ar urma să se apropie în perioada următoare de 400.

Pentru Otokar, fabrica Automecanica Mediaș poate deveni nu doar centrul de producție pentru contractul cu Armata Română, ci și o bază pentru eventuale comenzi și exporturi către alte state europene.

Cobra II a fost lansat în anul 2013 și se află, potrivit companiei, în serviciul a peste 20 de beneficiari din 13 țări. La nivel global au fost dezvoltate aproximativ 30 de variante ale platformei.

Otokar, companie care face parte din grupul turc Koç, produce vehicule blindate tactice pe roți 4x4, 6x6 și 8x8, vehicule pe șenile, sisteme fără pilot și turele. Producătorul afirmă că peste 33.000 dintre vehiculele sale militare sunt utilizate de aproape 50 de țări.