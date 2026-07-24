Cum își pot reduce firmele consumul de energie. Noile reguli ANRE

Firmele care au instalate contoare inteligente ar putea permite unor companii specializate să le preia automat datele de consum și să le analizeze pentru a identifica risipa de energie, intervalele cu vârfuri de consum sau echipamentele care funcționează ineficient.

Mecanismul este prevăzut într-un proiect de regulament pus în dezbatere publică de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

Documentul stabilește reguli unitare prin care clienții finali, inclusiv firmele și prosumatorii, vor putea oferi unor terți acces la datele înregistrate de contoare.

Simplul acces la informații nu reduce automat factura. Datele pot însă fi introduse direct în aplicații de management energetic sau analizate de firme specializate, care pot arăta unei companii unde, când și în ce condiții consumă inutil.

Măsura ar putea fi relevantă în special pentru fabrici, hoteluri, magazine, depozite, clădiri de birouri și alte afaceri care au un consum mare de electricitate sau mai multe puncte de lucru.

Cum poate fi redus consumul cu ajutorul datelor

Un contor inteligent nu arată doar cantitatea totală de energie consumată într-o lună. Acesta poate înregistra consumul pe intervale mai scurte, astfel încât firma să poată vedea cum evoluează utilizarea energiei pe parcursul zilei.

Analiza datelor poate indica, de exemplu, că anumite echipamente rămân pornite după terminarea programului, că mai multe utilaje mari pornesc simultan sau că există un consum neobișnuit în perioadele în care activitatea firmei este redusă.

În funcție de activitate, compania poate muta unele operațiuni în alte intervale, poate modifica programul echipamentelor sau poate identifica instalațiile care consumă mai mult decât ar trebui.

Economia efectivă depinde însă de profilul fiecărei firme și de posibilitatea acesteia de a interveni asupra consumului. Pentru o afacere cu un consum redus și constant, efectul poate fi limitat. Pentru o fabrică, un hotel, un depozit sau un retailer cu mai multe sedii, analiza poate avea o utilitate mai mare.

Firmele vor putea da acces unor companii specializate

Proiectul ANRE introduce categoria „părților eligibile”, în care pot intra furnizori de energie, agregatori, societăți de servicii energetice, comunități de energie, furnizori de servicii de echilibrare și alte companii care oferă servicii energetice.

Aceste firme vor putea primi acces la date numai cu acordul explicit al clientului final. Consimțământul trebuie să permită identificarea clientului, a companiei împuternicite și a locului de consum pentru care este oferit accesul.

Operatorii de rețea vor trebui să ofere acces gratuit, garantat și nediscriminatoriu la informații, atât clientului final, cât și prestatorului autorizat de acesta.

Datele transmise terților trebuie furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Astfel, informațiile ar putea intra direct într-o aplicație de monitorizare, fără ca antreprenorul să descarce manual facturi sau fișiere din portalul distribuitorului.

Ce informații vor putea fi analizate

În cazul firmelor care au contoare inteligente, operatorul de rețea va trebui să permită accesul la datele cumulative folosite la emiterea facturilor pentru ultimii trei ani sau pentru perioada scursă de la instalarea contorului, dacă aceasta este mai scurtă.

Vor putea fi accesate și date detaliate pentru fiecare zi, săptămână, lună și an, pentru cel puțin ultimele 24 de luni.

Clientul va putea solicita inclusiv acces la datele nevalidate, disponibile în timp aproape real, pentru sine sau pentru compania pe care a desemnat-o să îi analizeze consumul.

Prima activare a accesului la datele în timp aproape real va putea dura cel mult 60 de zile. Dacă firma decide ulterior să transfere accesul către un alt prestator, operatorul va avea la dispoziție maximum cinci zile de la primirea solicitării.

Accesul va putea fi realizat local sau de la distanță, în funcție de tipul contorului și de soluția tehnică utilizată de operatorul de rețea.

O posibilă piață pentru firmele IT și energetice

Regulamentul poate crea condiții mai clare și pentru firmele care dezvoltă aplicații de management energetic.

Operatorii de rețea vor trebui să le ofere părților eligibile un mediu în care să poată testa compatibilitatea propriilor sisteme cu platformele distribuitorilor. Mediul de testare trebuie pus la dispoziție în maximum 15 zile de la solicitare și menținut pe întreaga perioadă de funcționare a interfețelor. Operatorii vor publica și informațiile tehnice necesare integrării, inclusiv tehnologiile de comunicații, condițiile de interoperabilitate și măsurile de securitate cibernetică.

Aceste prevederi ar putea permite unei aplicații să preia și să analizeze date provenite de la mai mulți distribuitori, în loc să fie necesară o integrare complet diferită pentru fiecare operator.

Firma va putea vedea cine i-a accesat datele

Operatorii de rețea vor trebui să păstreze un jurnal al accesului la date.

Clientul va putea vedea identitatea persoanei sau companiei care a consultat informațiile, data și ora accesării, tipul datelor accesate și permisiunea în baza căreia a fost acordat accesul.

Informațiile vor trebui puse la dispoziția clientului online și gratuit. Firma va putea, de asemenea, să retragă permisiunea oferită unui prestator.

Compensații dacă datele nu mai sunt transmise

Proiectul stabilește și un termen pentru situațiile în care se întrerupe transmiterea datelor de la contorul inteligent către sistemul central al operatorului.

Conexiunea trebuie restabilită în maximum trei zile lucrătoare de la constatarea problemei. Dacă termenul este depășit, operatorul va trebui să plătească utilizatorului afectat o compensație.

Valoarea nu este stabilită separat în noul regulament, ci va fi echivalentă cu cea acordată pentru nerespectarea obligațiilor privind citirea contoarelor, potrivit standardului de performanță al serviciului de distribuție.

Regulile nu sunt încă în vigoare

Proiectul este în dezbatere publică, astfel că obligațiile prevăzute în document nu sunt încă aplicabile și pot fi modificate înainte de adoptarea formei finale.

După intrarea în vigoare a ordinului, operatorii de rețea vor avea la dispoziție cel mult două luni pentru a redacta și publica pe propriile site-uri procedurile prin care clienții și companiile autorizate vor putea cere acces la date.

Proiectul nu introduce contoarele inteligente în România și nici nu obligă firmele să le instaleze. Noutatea constă în stabilirea unui cadru unic și mai clar pentru transferul automat al informațiilor către companii care pot analiza consumul și oferi servicii energetice.