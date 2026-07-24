„Să jucăm în Liga Campionilor”. Platforma românească iaBilet, vândută din nou, la opt luni după ce a fost cumpărată majoritar de un investitor polonez

Grupul baltic PLG, unul dintre cei mai mari operatori de ticketing din Europa Centrală și de Est, a semnat un acord pentru achiziționarea platformei românești de vânzare de bilete iaBilet de la fondul polonez de investiții Resource Partners.

Tranzacția vine la aproximativ opt luni după ce Resource Partners a preluat pachetul majoritar de acțiuni al iaBilet și al organizatorului de concerte BestMusic Concerts. La momentul respectiv, fondul de investiții a achiziționat 82,5% din acțiunile iaBilet și o participație de 55% în BestMusic Concerts.

Grupul PLG transmite că în urma tranzacției, fondatorii companiei vor rămâne implicați în afacere și vor continua să contribuie la dezvoltarea acesteia.

„Vânzarea, convenită la opt luni după investiția inițială a Resource Partners, marchează un exit de mare succes” pentru fondul de investiții, spune PLG.

Tranzacția a fost semnată pe 20 mai și se va concretiza după îndeplinirea condițiilor obișnuite de finalizare și încheierea procedurilor de aprobare clasice.

iaBilet a fost fondată în anul 2012 de Emil Ionescu (foto - stânga) și Răzvan Manta (foto - dreapta). Resource Partners a achiziționat participația majoritară în firmă în septembrie 2025.

„În această perioadă, iaBilet a înregistrat o evoluție puternică atât din punct de vedere comercial, cât și operațional, atrăgând în portofoliu mai multe dintre cele mai importante festivaluri din România și lansând o gamă extinsă de produse și servicii noi, de la funcționalități dedicate cumpărătorilor, menite să îmbunătățească experiența de achiziție a biletelor, până la instrumente de tip self-service care le oferă organizatorilor de evenimente mai multă autonomie și acces la analize de date”, precizează grupul PLG.

Achiziția face parte din strategia grupului PLG de a-și dezvolta în continuare tehnologia și capacitățile de ticketing în regiune, precum și de a accelera extinderea sa pe piețele internaționale.

„Vedem în continuare un potențial puternic de creștere pe termen lung pe piața de ticketing din Europa Centrală și de Est. Prețul mediu al biletelor din regiune este încă de aproximativ două ori mai mic decât în Europa de Vest și de Sud. În general, industria divertismentului live continuă să evolueze odată cu tendințele inflaționiste și cu îmbunătățirea experienței publicului”, a declarat Sven Nuutmann, fondator PLG și președinte al Consiliului de Administrație.

Printre altele, el a mai spus că PLG va continua să investească în soluții bazate pe inteligență artificială (AI).

După finalizarea achiziției și obținerea aprobărilor necesare, grupul PLG „intenționează să analizeze modul în care activitățile sale din România pot fi integrate mai bine în timp, inclusiv printr-o cooperare operațională și tehnologică mai strânsă construită în jurul platformei iaBilet”, se arată într-un comunicat al grupului.

Actuala echipă de conducere a iaBilet, CEO-ul Emil Ionescu, COO-ul Răzvan Manta și CTO-ul Daniel Cute-Petric - va continua să facă parte din organizația PLG și va contribui la următoarea etapă de dezvoltare a companiei.

„Acesta a fost visul meu atunci când am lansat iaBilet, în urmă cu aproape 15 ani: să fac parte din ceva mare, puternic și orientat spre rezultate, astfel încât să putem cuceri lumea cu serviciile noastre corecte și inovatoare, schimbând regulile jocului, și să construim împreună un grup puternic. Să jucăm nu doar în campionatul local, ci în Liga Campionilor. Sunt onorat să fac parte din visul PLG și să contribui la transformarea lui în realitate, construind împreună o afacere mult mai puternică”, a declarat Emil Ionescu, CEO și co-fondator iaBilet.

Grupul PLG este prezent în Estonia, Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia, Polonia și România. Acționarii grupului sunt compania de investiții Angel Rose Capital, deținută de antreprenorul și fondatorul Sven Nuutmann, firma de private equity BaltCap și compania estoniană de investiții Tristafan.