Granturi de 25.000-300.000 EUR pentru microîntreprinderile din București-Ilfov. Aproape 500 de proiecte admise, sub 50% ar putea primi bani. LISTA

Aproape 1.000 de microîntreprinderi din București și Ilfov au solicitat granturi de câte 25.000-300.000 EUR, iar aproape 500 dintre proiecte au trecut evaluarea. Bugetul actual ar putea ajunge însă pentru circa 225 dintre acestea, adică aproximativ 46% din proiectele admise, potrivit unei estimări StartupCafe.ro. Primele 53 de proiecte intră deja la contractare.

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a anunțat că, în perioada iulie-august 2026, se va desfășura procesul de contractare pentru 53 de beneficiari ai apelului destinat creșterii durabile și modernizării tehnologice a microîntreprinderilor.

Autoritatea nu a publicat separat numele firmelor sau codurile celor 53 de proiecte care intră acum la contractare.

Este disponibilă însă lista finală a celor 492 de proiecte declarate admise și propuse pentru finanțare.

Documentul public conține codurile proiectelor din sistemul MySMIS și punctajele obținute, fără denumirile microîntreprinderilor solicitante. Firmele își pot căuta propriul cod pentru a vedea poziția ocupată de proiect în clasamentul final.

Aproape 1.000 de firme au depus proiecte

În cadrul apelului au fost depuse 960 de cereri de finanțare.

După evaluarea proiectelor și soluționarea contestațiilor, 492 de cereri au fost declarate admise, iar alte 454 au fost respinse.

ADR București-Ilfov a precizat că toate cele 492 de proiecte admise sunt propuse pentru finanțare. Această formulare nu înseamnă însă că alocarea disponibilă în prezent acoperă automat toate proiectele care au trecut evaluarea.

Bugetul apelului este de aproape 38 milioane EUR, în timp ce firmele înscrise au solicitat granturi în valoare totală de circa 161 milioane EUR.

Sub 50% dintre proiectele admise ar putea primi bani

Valoarea medie a finanțării solicitate de cele 960 de firme este de aproximativ 167.000 EUR pe proiect.

Raportat la această medie, bugetul actual, de aproape 38 milioane EUR, ar permite finanțarea a circa 225 de proiecte.

Acestea reprezintă aproximativ 46% dintre cele 492 de proiecte declarate admise. Calculul este o estimare StartupCafe.ro, realizată prin împărțirea bugetului apelului la valoarea medie a granturilor solicitate de firme. Numărul final al proiectelor care vor primi finanțare poate fi diferit. Acesta va depinde de valoarea granturilor aprobate pentru firmele aflate în partea superioară a clasamentului, de eventualele retrageri, de economiile rezultate în procesul de evaluare și contractare, precum și de o posibilă suplimentare a bugetului. Estimarea nu înseamnă, așadar, că exact 225 de firme vor primi bani. Ea arată câte proiecte ar putea încăpea în alocarea actuală dacă valoarea medie a granturilor aprobate va fi apropiată de media solicitată de toți aplicanții.

Primele 53 de proiecte intră la contractare

ADR București-Ilfov a anunțat că 53 de beneficiari vor intra în procesul de contractare în lunile iulie și august 2026.

Cele 53 de proiecte reprezintă aproximativ 11% din totalul celor 492 de proiecte admise.

Autoritatea nu a precizat în informarea publicată la 24 iulie 2026 care sunt exact cele 53 de proiecte și nici când ar urma să intre la contractare următoarele firme din clasament.

De asemenea, nu a fost anunțat dacă cele 53 de proiecte reprezintă o primă tranșă de contractare sau limita acoperită în această etapă din bugetul disponibil.

Câți bani ar trebui pentru toate proiectele admise

La valoarea medie solicitată, finanțarea tuturor celor 492 de proiecte admise ar necesita aproximativ 82 milioane EUR.

Față de bugetul actual, ar mai fi necesare circa 45 milioane EUR pentru ca toate proiectele admise să primească finanțare.

Pentru ca cele 492 de proiecte să poată fi finanțate fără suplimentarea bugetului, valoarea medie a grantului acordat ar trebui să coboare la aproximativ 76.000 EUR.

Prin comparație, dacă proiectele ar primi grantul maxim de 300.000 EUR, bugetul actual ar ajunge pentru numai aproximativ 125 de firme.

Ghidul solicitantului prevede posibilitatea suplimentării alocării în situația în care valoarea proiectelor declarate finanțabile depășește bugetul apelului. O astfel de suplimentare trebuie însă decisă și anunțată oficial de Autoritatea de Management.

Granturi de câte 25.000-300.000 EUR

Finanțările sunt acordate prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027, Prioritatea 1 – „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”.

Apelul are codul PR BI P1/1.8/1/2024 și este derulat în cadrul Acțiunii 1.8 – „Sprijin pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor”.

Banii provin din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR și din contribuția națională aferentă programului.

Din bugetul total de aproape 38 milioane EUR, circa 15 milioane EUR reprezintă contribuția Uniunii Europene.

Microîntreprinderile pot primi granturi de câte 25.000-300.000 EUR pentru investiții realizate în municipiul București sau în mediul urban din județul Ilfov.

Finanțările pot fi utilizate pentru construirea sau extinderea spațiilor de producție și prestări de servicii, achiziția de utilaje, echipamente și tehnologii, precum și pentru cumpărarea de programe informatice, brevete și licențe.

Firmele trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% pentru granturile de până la 200.000 EUR și de minimum 20% pentru finanțările care depășesc această valoare.

StartupCafe.ro a scris anterior despre cele 960 de proiecte depuse și valoarea totală a granturilor solicitate de microîntreprinderi.

Informațiile și documentele oficiale privind finanțarea pot fi consultate pe pagina apelului pentru microîntreprinderi din cadrul Programului Regional București-Ilfov.