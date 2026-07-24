Vodafone pune un director peste integrarea Telekom. Schimbări în conducerea companiei

Vodafone România creează o funcție nouă în echipa de conducere, dedicată inclusiv integrării Telekom. De la 1 septembrie 2026, Ana Popa va deveni Business Transformation & Commercial Operations Director și va coordona procesul prin care operațiunile celor două companii vor fi aduse într-o singură organizație.

Tot de la 1 septembrie, Erim Ozer va prelua funcția de Director Customer Business Unit, ocupată în prezent de Ana Popa.

Ana Popa va coordona integrarea Telekom

Noul rol de Business Transformation & Commercial Operations Director a fost creat pentru accelerarea integrării Telekom, dar și pentru coordonarea transformării Vodafone România prin inteligență artificială, digitalizare și simplificarea operațiunilor.

Compania spune că schimbarea trebuie să o ajute să funcționeze mai simplu, mai rapid și mai eficient, într-un context în care integrarea operațională și utilizarea inteligenței artificiale devin componente importante ale reorganizării businessului.

„Noul rol va susține accelerarea agendei AI la nivelul companiei, coordonarea integrării Telekom și transformarea Vodafone România într-o companie orientată către viitor”, a transmis operatorul telecom.

Ana Popa

Ana Popa lucrează la Vodafone România din anul 2014 și a ocupat mai multe funcții de conducere, printre care Director Customer Operations, Marketing Director Customer Business Unit și Director Customer Business Unit.

În actualul rol, aceasta a coordonat activitățile legate de experiența clienților, performanța comercială și simplificarea operațiunilor.

Potrivit Vodafone, Customer Business Unit a înregistrat, în această perioadă, cea mai ridicată rată de retenție pentru serviciile mobile din istoria companiei, precum și rezultate comerciale susținute de vânzările de terminale și de soluțiile din afara serviciilor tradiționale de conectivitate.

Erim Ozer preia divizia pentru clienți

Funcția de Director Customer Business Unit va fi preluată, de la 1 septembrie 2026, de Erim Ozer.

Acesta are o experiență de peste 20 de ani în banking, telecomunicații și comerț electronic și s-a alăturat Vodafone România în anul 2022.

În cadrul companiei, a ocupat poziții de conducere în Marketing și Commercial Operations și a lucrat la proiecte pentru creșterea businessului, îmbunătățirea experienței clienților și introducerea unor inițiative bazate pe inteligență artificială.

Vodafone mai spune că Erim Ozer a contribuit la transformarea operațiunilor comerciale într-un motor de creștere a veniturilor.

Vodafone pregătește funcționarea ca o singură organizație

Compania prezintă cele două numiri drept un pas în procesul de integrare Telekom.

Obiectivul este reunirea operațiunilor într-o singură structură, simplificarea proceselor și reducerea timpului necesar pentru luarea și aplicarea deciziilor.

„Aceste schimbări reprezintă un pas important în procesul de integrare Telekom și vor ajuta Vodafone România să lucreze mai simplu, mai rapid și mai eficient, ca o singură organizație, cu un focus mai puternic pe nevoile clienților”, a transmis Vodafone România.