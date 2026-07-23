Rabla 2026: Motocicletele au rămas fără bani în 9 minute. Importatorii cer 15 milioane de lei din fondurile necheltuite pentru mașini

Asociația Importatorilor și Distribuitorilor de Motociclete și Motocicluri (AIDMM) cere Ministerului Mediului și Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) să transfere 15 milioane de lei din bugetul Rabla 2026 destinat autoturismelor termice și hibride către categoria motocicletelor.

Solicitarea vine după ce fondurile de 15 milioane de lei alocate motocicletelor s-au epuizat în numai 9 minute de la deschiderea sesiunii, în timp ce, trei zile mai târziu, aproape 97 de milioane de lei mai erau disponibile pe liniile destinate autoturismelor.

1.293 de dosare depuse în 9 minute

Sesiunea Rabla 2026 a fost deschisă pe 20 iulie, iar bugetul destinat motocicletelor a fost consumat până la ora 10:09, după depunerea a 1.293 de dosare.

Potrivit AIDMM, aplicația AFM afișa deja un sold negativ la acel moment. În același interval, românii au depus peste 11.000 de dosare pentru toate categoriile de vehicule incluse în program.

Asociația susține că peste 1.000 de persoane care aveau dosarele pregătite au rămas în afara programului, după epuizarea rapidă a fondurilor.

AIDMM avertizase încă din 10 iulie că bugetul pentru motociclete riscă să se termine în primele minute ale sesiunii.

Aproape 97 de milioane de lei mai sunt disponibile pentru mașini

La trei zile de la lansarea programului, pe 23 iulie, linia destinată autoturismelor cu motoare termice și hibride mai avea disponibile 68,3 milioane de lei din bugetul inițial de 165 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate de asociație.

Pe linia pentru mașini electrice și plug-in hybrid mai erau disponibile alte 28,4 milioane de lei dintr-o alocare totală de 120 de milioane de lei.

Astfel, cele două categorii destinate autoturismelor mai aveau împreună aproape 97 de milioane de lei neconsumate.

În prima oră de la deschiderea sesiunii, pe linia destinată mașinilor termice și hibride au fost angajate fonduri de 72,7 milioane de lei. În următoarele trei zile au mai fost rezervate însă numai aproximativ 24 de milioane de lei, ritmul depunerilor încetinind vizibil.

Importatorii cer dublarea bugetului pentru motociclete

AIDMM solicită transferarea a 15 milioane de lei din linia destinată autoturismelor termice și hibride către motociclete.

Suma reprezintă 9% din bugetul inițial alocat mașinilor termice și hibride și aproximativ o cincime din banii care mai erau disponibili pe această linie la 23 iulie.

Pentru categoria motocicletelor, realocarea ar însemna dublarea bugetului inițial și posibilitatea finanțării a încă peste 1.000 de vehicule, susține asociația.

„Pe 10 iulie am avertizat oficial că bugetul moto se va epuiza din primele minute. S-a epuizat în nouă. Nu cerem bani în plus de la buget – cerem o corecție de alocare acolo unde cererea există și oferta nu. Realocarea a 15 milioane de lei de la linia termică înseamnă 9% din alocarea inițială a acelei linii și circa o cincime din suma rămasă necheltuită, dar pentru categoria moto înseamnă dublarea programului și încă peste o mie de vehicule vechi scoase din circulație”, a declarat Andrei Sebastian Ivan, reprezentantul AIDMM.

Ecotichet de 10.000 sau 15.000 de lei

Prin Programul Rabla 2026, cumpărătorii de motociclete pot obține un ecotichet de 10.000 de lei pentru un vehicul cu motor termic sau de 15.000 de lei pentru o motocicletă electrică.

Importatorii susțin că valoarea redusă a ecotichetului permite scoaterea din circulație a unui număr mai mare de vehicule vechi pentru aceeași sumă cheltuită de stat, comparativ cu celelalte categorii din program.

AIDMM afirmă și că cererea pentru motociclete nu este conjuncturală. Potrivit datelor Registrului Auto Român citate de asociație, piața moto a crescut cu 54% în primele cinci luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Numărul vehiculelor înmatriculate a urcat de la 3.444, în intervalul ianuarie–mai 2025, la 5.326 în primele cinci luni din 2026.

AIDMM invocă precedentul din 2025

Asociația susține că o redistribuire a fondurilor nu ar reprezenta o premieră pentru Programul Rabla.

În 2025, fondurile disponibile în sesiunea deschisă pe 30 septembrie s-au epuizat în 13 minute. Ulterior, bugetul a fost suplimentat și redistribuit, iar programul a continuat pentru toate categoriile, potrivit AIDMM.