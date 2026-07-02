Firma de la care România cumpără drone atrage o finanțare record de 1,2 miliarde de dolari. Startup-ul german a ajuns la o evaluare de 8 miliarde de dolari

Compania germană Quantum Systems, de la care România cumpără drone pentru armată, a atras o finanțare Series D de 1,2 miliarde de dolari, cea mai mare rundă de investiții realizată până acum de o companie europeană din domeniul tehnologiilor de apărare. Tranzacția ridică valoarea startup-ului la aproximativ 8 miliarde de dolari și confirmă interesul tot mai mare al investitorilor pentru companiile care dezvoltă sisteme autonome bazate pe inteligență artificială.

Runda este condusă de Blackstone, Noteus Partners, Airbus și Advent, alături de investitori precum BOND, Fidelity Management & Research Company, Wellington Management, A.P. Moller Holding și Elephant Lake Ventures, dar și de acționarii existenți Balderton și HV Capital.

Compania anunță că fondurile vor fi utilizate pentru extinderea capacităților de producție, consolidarea rezilienței lanțului de aprovizionare, accelerarea livrărilor către statele aliate și dezvoltarea în continuare a capabilităților software și a sistemelor bazate pe inteligență artificială.

„Fondurile obținute vor fi utilizate pentru extinderea capacităților de producție, consolidarea rezilienței lanțului de aprovizionare, creșterea ritmului livrărilor pe piețele statelor aliate și continuarea investițiilor în software și capabilități bazate pe inteligență artificială”, a transmis Quantum Systems.

România este deja client, iar compania produce inclusiv pe piața locală

Ministerul Apărării Naționale a ales deja drone produse de Quantum Systems. După cum a scris anterior StartupCafe, compania germană a câștigat un contract pentru furnizarea de sisteme aeriene fără pilot destinate Armatei Române, marcând intrarea pe piața locală a unuia dintre cele mai dinamice startup-uri europene din industria de apărare.

Între timp, Quantum Systems și-a accelerat dezvoltarea. Compania precizează că producția se desfășoară în Germania, Ucraina, Statele Unite, Australia, România, Regatul Unit și statele baltice, iar în 2025 sistemele sale au fost utilizate în peste 19.000 de misiuni în Ucraina.

„Numai în 2025, sistemele noastre au fost utilizate în peste 19.000 de misiuni în Ucraina. Producția se desfășoară în Germania, Ucraina, Statele Unite, Australia, România, Regatul Unit și statele baltice, susținută de o companie cu o creștere de peste 100% și profitabilitate de două cifre. Acesta este profilul unui «neo prime» - o nouă categorie de companie europeană din industria apărării, care nu exista în urmă cu cinci ani”, se arată în anunțul companiei.

În paralel cu această investiție, Airbus și-a extins colaborarea strategică cu Quantum Systems, consolidând parteneriatul dintre cele două companii în dezvoltarea sistemelor autonome.

Startup-urile europene de apărare intră într-o nouă etapă

Evoluția Quantum Systems reflectă transformările prin care trece ecosistemul european de tehnologie, pe fondul creșterii investițiilor în companiile care dezvoltă soluții pentru apărare, autonomie și inteligență artificială.

Compania afirmă că va utiliza noul capital pentru a accelera dezvoltarea platformelor software și a sistemelor autonome destinate operațiunilor aeriene, terestre și maritime, pe lângă extinderea capacităților industriale și consolidarea lanțului de aprovizionare.

Pentru ecosistemul european de startup-uri, Quantum Systems reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale ultimilor ani.

În doar câțiva ani, compania a trecut de la statutul de startup la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari și la cea mai mare rundă de finanțare atrasă până acum de o companie europeană din tehnologia de apărare.