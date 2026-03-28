Achiziție pe piața bancară românească: Raiffeisen cumpără Garanti BBVA România

Raiffeisen Bank a anunțat, sâmbătă, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro că a ajuns la un acord pentru a cumpăra grupul Garanti BBVA România (Garanti Bank S.A. și divizia de leasing Motoractive IFN S.A.) de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA).

Achiziția integrală urmează să fie finalizată după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente. Finalizarea tranzacției este estimată a se realiza în ultimul trimestru al anului 2026.

Până la finalizarea achiziției, cele două entități își vor continua activitatea în mod independent, fără nicio modificare a condițiilor contractuale existente, a precizat Raiffeisen.

În această etapă, clienții grupului Garanti BBVA Romania nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare, respectiv produsele și serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacției.

Ulterior, va fi inițiat un proces gradual de integrare, care conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027.

Johann Strobl, RBI, CEO: „Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării.”

Michael Höllerer, actualmente membru al Consiliului de Supraveghere și CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026: „Suntem mândri să anunțăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală și de Est. Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru Grupul nostru.

Zdenek Romanek, Președinte & CEO, Raiffeisen Bank Romania: „Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară și soluții digitale practice, în beneficiul tuturor clienților noștri – persoane fizice, familii și companii – pentru a le susține viitorul financiar. Această tranzacție ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România.”

Garanti BBVA este prezentă în România din 1998. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acţionarul majoritar al Garanti BBVA, momentan.

De partea cealaltă, austriecii de la Raiffeisen Bank activează pe piața bancară din România de peste 25 de ani și au aici aproximativ 2,3 milioane de clienți.