Firmă bucureșteană, amendată de ITM cu zeci de mii de EUR. Unul dintre motive: întârzieri la plata salariilor 

O firmă cu sediul social în București și cu puncte de lucru în județul Gorj a fost sancționată de ITM pentru nerespectarea legislației muncii, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 149.000 lei (aproape 30.000 EUR).

Potrivit Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, în ceea ce privește domeniul relațiilor de muncă, firma a fost sancționată cu 130.000 lei pentru neplata salariilor la termenul stabilit în contractul individual de muncă, cu o întârziere de peste o lună.

Firma bucureșteană mai fusese sancționată și în luna octombrie, cu 133.000 lei, pentru aceeași abatere, iar amenda dată acum, în luna noiembrie, a fost aplicată și pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse anterior de inspectorii de muncă.

În plus, pentru nerespectarea securității și sănătății în muncă, firma a mai primit o amendă în valoare de 19.000 lei. Concret, aceasta a fost aplicată pentru:

lipsa unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătăţii în muncă

neasigurarea dotării corespunzătoare a spațiului pentru acordarea primului ajutor şi stingerea incendiilor

„Angajatorul nu a făcut dovada desfășurării întrunirilor trimestriale ale Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă, nu a transmis la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj ordinea de zi pentru fiecare şedință trimestrială şi nu a înaintat copiile proceselor-verbale întocmite. Aceste neconformităţi reprezintă încălcarea prevederilor articolului 19 din Legea numărul 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificări şi completări ulterioare”, spune ITM Gorj.

Inspectorul-șef al ITM Gorj, George Octavian Romanescu, a avertizat angajatorii că nerespectarea obligaţiei de plată a salariilor cu mai mult de o lună de la data scadentă reprezintă contravenție și se sancţionează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei pentru fiecare persoană afectată.

În perioada 10-14 noiembrie 2025, ITM Gorj a făcut 62 de controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Pentru neregulile descoperite, inspectorii de muncă au aplicat 29 de amenzi, în valoare totală de 292.000 lei.

De asemenea, au dispus 67 de măsuri obligatorii pentru a remedia deficienţele și a asigura conformitatea angajatorilor cu prevederile legale în vigoare.