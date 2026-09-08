Finanțare mare pentru un startup spațial european: 450 milioane dolari de la mega-fondul UE Scaleup Europe și alți investitori internaționali

Un startup european axat pe tehnologii spațiale, The Exploration Company (TEC), a anunțat marți că a obținut o rundă de finanțare de 450 de milioane de dolari, de la o serie de fonduri de investiții internaționale, printre care și Scaleup Europe Fund, mega-fondul lansat de Comisia Europeană în 2026 pentru susținerea campionilor europeni ai tehnologiei.

Finanțarea este condusă de Bessemer Venture Partners, Atomico și Scaleup Europe Fund (fond administrat de firma suedeză EQT) cu participarea unor investitori mai vechi în TEC, printre care fondurile Balderton, Plural, Cherry și Red River West.

Aceasta este „cea mai mare rundă de serie C anunțată vreodată de o companie spațială europeană” și „cea mai mare rundă de finanțare obținută vreodată de o companie cu sediul în UE, fondată și condusă de o femeie în funcția de CEO”, potrivit TEC.

The Exploration Company a fost fondată în anul 2021, de Hélène Huby și o echipă de veterani ai industriei aerospațiale. TEC furnizează servicii agențiilor spațiale și operatorilor comerciali. Compania activează în centre din Europa, SUA și Emiratele Arabe Unite.

TEC se prezintă drept companie spațială „cu activitate la nivel global și rădăcini europene”. Firma dezvoltă vehicule spațiale pe întregul lanț tehnologic al transportului spațial, inclusiv capsule reutilizabile și motoare de mare tracțiune. Scopul este de a transporta mărfuri și, în cele din urmă, oameni în spațiu și de a-i aduce în siguranță înapoi pe Pământ. TEC are peste 550 de angajați în Europa, Statele Unite și Emiratele Arabe Unite, reunind „talente internaționale”.

„Toți oamenii de pe Pământ depind de infrastructura din spațiu, însă capacitatea de a ajunge pe orbită, de a aproviziona și de a reveni de pe orbită rămâne limitată”, a declarat Hélène Huby, fondatoarea și CEO-ul The Exploration Company. „Această finanțare ne va permite să acționăm cu celeritate: să ducem capsula Nyx la Stația Spațială Internațională și să o aducem în siguranță înapoi pe Pământ, accelerând în același timp dezvoltarea Storm, sistemul de propulsie de mare tracțiune de care Europa are nevoie pentru viitoarea sa rachetă grea reutilizabilă. Ne extindem pornind din Europa, cu talente, clienți și parteneri din întreaga lume, deoarece următoarea generație de sisteme de transport spațial trebuie construită astfel încât să deservească mai multe țări, industrii și oameni - și pentru că misiunea noastră este să contribuim la construirea unui viitor mai colaborativ și mai pașnic în spațiu”.

Emmanuel Macron, președintele Franței, a declarat:

„Cu puțin timp înainte de Summitul Internațional pentru Spațiu de la Paris, The Exploration Company a atras cea mai mare rundă de serie C obținută vreodată de o companie spațială europeană. Ambițiile transformatoare ale TEC și excelența în execuție, susținute de motorul franco-german, reprezintă o sursă de inspirație pentru companiile spațiale pe care le construim împreună în Europa.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a adăugat:

„Acesta este un moment important pentru industria spațială europeană. Demonstrează ce poate realiza Europa atunci când talentul, ambiția și inovația sunt susținute de capital. O companie construită în mai multe state membre și susținută de Scaleup Europe Fund a obținut o finanțare majoră pentru a dezvolta capacități spațiale critice și pentru a le extinde aici, în Europa. Iar succesul său transmite un mesaj important cu privire la rolul femeilor în conducerea companiilor din domeniul tehnologiilor avansate”.

Finanțarea extinde baza de investitori a TEC de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Odată cu această rundă, finanțarea totală atrasă de TEC până în prezent ajunge la aproximativ 680 de milioane de dolari, în cei 5 ani de când există firma.

„Capsula va andoca la Stația Spațială Internațională înainte de a reveni pe Pământ”

Infrastructura spațială susține deja comunicațiile, cercetarea științifică, securitatea și servicii esențiale pe Pământ. Cu toate acestea, capacitatea de a ajunge pe orbită, de a aproviziona și de a reveni de pe orbită rămâne concentrată și vulnerabilă, în timp ce cererea pentru servicii logistice destinate stațiilor spațiale, servicii pe orbită și infrastructură rezilientă crește rapid. TEC susține că abordează aceste constrângeri prin „dezvoltarea unor sisteme reutilizabile de transport destinate atât agențiilor publice, cât și operatorilor comerciali”.

Capsula Nyx „rămâne prioritatea TEC pe termen scurt și baza platformei sale de transport spațial reutilizabil”. Firma susține că Nyx este proiectată pentru a transporta „încărcături către stațiile spațiale actuale și viitoare și pentru a le readuce în siguranță pe Pământ, cu potențialul de a transporta ulterior și echipaj uman”.

„Capsula va andoca la Stația Spațială Internațională înainte de a reveni pe Pământ, demonstrând astfel o capacitate completă, de la lansare până la revenire, pentru transport orbital reutilizabil”, mai afirmă compania spațială.

Finanțarea din seria C obținută acum va accelera dezvoltarea Storm, următoarea capabilitate strategică a TEC. Storm este prezentat ca fiind „primul motor-rachetă reutilizabil european de mare tracțiune care utilizează un ciclu de ardere în etape cu flux complet (full-flow staged combustion), folosind oxigen și metan drept combustibili”. Propulsorul vrea să ofere eficiență și tracțiune și ar urma să stea la baza unei viitoare rachete europene super-grele. Această racehetă ar urma să fie capabilă să plaseze încărcături de până la 40 de tone pe orbită joasă, în configurație reutilizabilă.

Finanțarea de acum ar urma să ajute TEC să efectueze o serie de teste, de la testarea unor pre-arzătoare (pre-burners) împreună cu o cameră de ardere de dimensiuni reduse, programată pentru următoarele luni, până la un test al unui power pack bogat în oxigen și, în următorii câțiva ani, testarea unui motor de referință destinat utilizării operaționale.

Investitorii care au acordat finanțarea de serie C s-au uitat la „ritmul rapid de dezvoltare comercială și de implementare a programelor TEC”, susține firma spațială. Compania afirmă că a câștigat contracte și angajamente în valoare de peste 2 miliarde de dolari la nivel global, distribuite echilibrat între programe din sectorul public și clienți din sectorul privat. Printre acestea se numără Agenția Spațială Europeană (ESA), precum și acorduri comerciale pentru servicii logistice de transport de marfă către stații spațiale.

Parteneriatele instituționale ale TEC se extind dincolo de Europa: compania susține că este „primul startup spațial european care a semnat un Space Act Agreement cu NASA”, colaborând îndeaproape cu agenția spațială a SUA în activități tehnice și de calificare și certificare în materie de siguranță, care sprijină viitoarele sale misiuni către Stația Spațială Internațională și către stații spațiale comerciale.

„Suveranitatea spațială devine tot mai importantă pentru securitatea națională a Europei, mai ales pe măsură ce spațiul devine infrastructura de bază pe care funcționează economia modernă. Europa nu poate ajunge să dețină accesul la spațiu doar închiriindu-l”, a declarat Alex Ferrara, partener la Bessemer Venture Partners. „Hélène și echipa The Exploration Company au demonstrat că pot rezolva și pune în practică cele mai dificile soluții din industrie prin Nyx, continuând în același timp să inoveze prin Storm. Credem că au potențialul de a deveni una dintre cele mai importante companii din Europa și din lume și suntem mândri să continuăm să susținem echipa.”

„Reziliența tehnologică a Europei va depinde de capacitatea sa de a transforma ingineria de clasă mondială în capacități industriale dezvoltate la scară largă. Prin dezvoltarea Nyx și Storm, TEC abordează două dintre cele mai importante constrângeri ale transportului spațial și dezvoltă tehnologii a căror importanță depășește cu mult orice misiune individuală”, a declarat Laura Connell, Managing Partner la Atomico. „Hélène și echipa sa excepțională demonstrează că firmele europene pot combina ambiția, expertiza și capacitatea de execuție necesare pentru a avea un rol de lider la nivel global.”