Companie bulgară de tehnologie, vândută francezilor, la o valoare de 1,2 miliarde EUR

Grupul bulgar de tehnologie penru case inteligente, Shelly, ar urma să fie cumpărat de colosul francez Schneider Electric, la o valoare totală a companiei de la Sofia de 1,2 miliarde de euro.

Shelly Group SE, furnizor de soluții IoT și pentru clădiri inteligente cu sediul la Sofia, a anunțat oficial că a încheiat un acord de investiții cu SE 2026 A SAS, o subsidiară deținută integral de Schneider Electric SE.

Acordul stabilește condițiile în care Shelly Group ar sprijini oferta publică voluntară de preluare pe care Schneider Electric intenționează să o lanseze pentru toate acțiunile aflate în circulație ale Shelly Group.

Schneider Electric intenționează să ofere 70 EUR pentru fiecare acțiune Shelly Group.

La acest preț, Shelly Group este evaluată la aproximativ 1,2 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o primă de 27% față de prețul de referință neafectat din 28 iulie 2026 și o primă de 22% față de prețul de referință din 23 septembrie 2026.

Sub rezerva aprobărilor de reglementare și a atingerii unui prag minim de acceptare de 95%, finalizarea tranzacției este estimată pentru trimestrul I 2027.

Tranzacția propusă este menită să sprijine următoarea etapă de dezvoltare a Shelly Group ca firmă internațională de tehnologie. Se urmărește combinarea platformei tehnologice și proximitatea față de clienți ale Shelly cu anvergura globală, resursele și cunoștințele Schneider Electric în domeniul managementului energiei, păstrând în același timp „cultura antreprenorială, organizația și forța de muncă” a Shelly Group din Bulgaria.

Tranzacția propusă este „susținută de cei doi acționari fondatori” ai Shelly Group, care dețin împreună aproximativ 57% din capitalul social, a menționat compania bulgară.

Shelly Group a fost fondat de Dimitar Dimitrov și Svetlin Todorov, în anul 2003, la Sofia. Compania a fost listată pe Bursa de la Spofia în anul 2016, iar din 2021 a realizat și o listare secundară pe Bursa de la Frankfurt. În urma acestei tranzacții, cei doi antreprenori bulgari ar urma să primească circa 680 de milioane de euro împreună, de la francezi.

Dimitar Dimitrov, co-director general și cofondator al Shelly Group, a declarat:

„Când am listat compania la Bursa de Valori din Bulgaria, în 2016, ambiția noastră era să demonstrăm că o companie de tehnologie construită în Bulgaria poate crea produse relevante pentru utilizatori din întreaga lume. De atunci, am transformat Shelly într-un brand internațional, ne-am extins gama de produse, ne-am mărit echipa și am rămas fideli unui principiu simplu: să facem tehnologia inteligentă practică, deschisă și accesibilă. Acest progres a fost posibil datorită creativității și dedicării oamenilor noștri. Având Schneider Electric ca partener pe termen lung, putem aduce tehnologia Shelly în mai multe locuințe și clădiri din întreaga lume, păstrând în același timp spiritul antreprenorial, concentrarea asupra produselor și rădăcinile bulgare care ne-au definit încă de la început”.

Wolfgang Kirsch, co-director general al Shelly Group, a adăugat:

„În ultimii cinci ani, am transformat Shelly dintr-o companie cu creștere rapidă, axată pe produse pentru case inteligente, într-o companie internațională de tehnologie și platformă. Listarea secundară la Frankfurt, în 2021, a reprezentat un pas important în deschiderea Shelly Group către investitorii internaționali. De atunci, ne-am extins portofoliul, ne-am extins activitatea în Europa, am construit un ecosistem profesional în creștere și, în acest an, am devenit prima companie bulgară inclusă în (indicele bursier) SDAX. Acest progres este rezultatul muncii oamenilor noștri și reprezintă fundamentul următoarei noastre etape de creștere”.

Shelly vinde prize inteligente, contoare, yale și camere video de securitate, precum și servicii cloud pentru clădiri smart.

Shelly Group s-a dezvoltat de la un furnizor de dispozitive conectate într-o platformă bazată pe software pentru managementul energiei în locuințe și clădiri inteligente. Modelul său de creștere combină componente hardware interoperabile cu servicii de tip cloud, interfețe deschise și un ecosistem în extindere de utilizatori profesioniști și parteneri tehnologici.

Această abordare bazată pe platformă permite Shelly Group să centralizeze consumul, producția și stocarea energiei, precum și automatizarea, într-o gamă tot mai largă de aplicații rezidențiale și pentru clădiri de mici dimensiuni. Aceasta creează baza pentru relații mai aprofundate cu clienții, noi oportunități în zona de software și abonamente și integrarea tehnologiei Shelly în produsele și soluțiile altor producători.