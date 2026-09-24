FOTO Meta (Facebook) lansează o pereche de ochelari VR

Gigantul american Meta, care deține Facebook, Instagram și WhatsApp printre altele, lansează Meta VR Glasses, o pereche de ochelari care va permite utilizatorilor să vadă conținut în realitate mixtă.

Compania se laudă cu faptul că Meta VR Glasses cântăresc în jur de 100 de grame, „cât un pachet de cărți de joc”, și că oferă experiențe cum ar fi cinema personal, spațiu de muncă virtual și de consolă de jocuri.

Dispozitivele sunt de cinci ori mai ușoare decât modelul Quest 3, datorită sistemului în două părți. Ochelarii VR se ocupă de senzori și ecran, în timp ce puck-ul, conectat printr-un cablu optic, gestionează procesarea, bateria și stocarea, și se prinde convenabil în buzunar sau geantă.

Aceștia au un ecran 5K Infinite construit pe panouri micro-OLED, cu 37 de pixeli pe grad, au lentile compacte și suport Dolby Atmos în cadre și Dolby Vision.

Ochelarii pot accesa și Meta AI, folosind diferite tipuri de controale cu ochii sau cu gesturile naturale ale mâinilor. Dispozitivele sunt alimentate de noul procesor Snapdragon Reality Elite de la Qualcomm, iar bateria puck oferă până la 3 ore de redare media continuă la rezoluție înaltă și suportă încărcare rapidă de 45W.

Utilizatorii vor putea vedea conținut 3D și IMAX disponibil în diferite platforme de streaming, începând cu Disney+. Aceștia se pot suna reciproc prin dispozitive și pot experimenta tehnologia de holograme, cu tot cu audio spațial, astfel încât se poate simți ca și cum ar fi în aceeași încăpere.

Meta VR Glasses va fi pus în vânzare în primăvara anului 2027 pentru 1.299,99 dolari. Rămâne de văzut dacă vor fi lansați și în România.