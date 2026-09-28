Mega-racheta Starship a lui Elon Musk a atins orbita Pământului pentru prima dată

Racheta Starship, dezvoltată de compania SpaceX a miliardarului Elon Musk, a ajuns pentru prima dată pe orbita terestră, potrivit TechCrunch.

Mega-racheta a fost lansată la 15:15, ora României, din sudul Texasului, iar decolarea a bifat toate căsuțele pentru o lansare reușită. La scurt timp după separarea treptei superioare a navei spațiale, totuși, a pierdut unul dintre cele șase motoare Raptor.

Deși Starship putea totuși să ajungă pe orbită fără un motor, compania a vrut să anuleze încercarea, doar pentru a decide să continue să avanseze câteva minute mai târziu.

Înainte de lansare, SpaceX plănuia ca treapta superioară Starship să orbiteze Pământul de 6 ori pe parcursul a 9 ore, în timp ce desfășura 26 de Starlink-uri de generația a treia în constelația de sateliți pentru internet.

Racheta a lansat sateliții pe orbită, dar SpaceX încă se gândește dacă va efectua întreaga serie de orbite sau va aduce treapta superioară înapoi pe Pământ mai devreme.

Elon Musk susținea că Starship va ajunge pe orbita Pământului încă din anul 2022, înainte de lansarea sateliților în 2023, potrivit Reuters.

SpaceX a dezvăluit, în luna mai 2026, că a cheltuit peste 15 miliarde dolari pentru dezvoltarea rachetei de nouă generaţie Starship, sumă care depășește cu mult costul dezvoltării rachetei Falcon 9, estimat la aproximativ 400 milioane dolari, așa cum am mai scris pe site.