VIDEO Antreprenor român, cu aplicație dezvoltată cu ajutorul AI: Codul de calitate „nu se poate face fără un programator”

Cu toate că antreprenorii pot să creeze acum mult mai ușor produse minim viabile prin care să-și valideze ideile de afaceri, „calitatea codului (...) nu se poate face fără un programator”, a spus Răzvan Gîrmacea, co-fondator al aplicației de verificare a seniorilor „Parents are OK”, în cel mai nou episod al podcastului „AI Business, AI Parte”. StartupCafe.ro a vorbit cu antreprenorul în serie despre experiența de vibe coding, cum s-a schimbat deja munca unui programator în era AI și ce urmează în anii viitori.

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Gîrmacea, alături de Daniel Damian, au dezvoltat o aplicație destinată adulților care doresc să monitorizeze discret activitatea părinților lor vârstnici care locuiesc singuri, o aplicație pentru „copiii adulți”. El s-a mutat în Portugalia acum 2 ani de zile și voia să dezvolte ceva pentru mama lui, care a rămas în țară.

„Ideea am avut-o acum 1 an și jumătate aproximativ, având multă experiență pe B2B. Mai mult, am lansat undeva la 48 de proiecte până acum. (…) Am spus că dacă tot am făcut atâtea proiecte, poate să fac și un proiect mai personal, și vreau să acumulez și experiență pe B2C, așa că m-am apucat anul trecut și am lansat două aplicații relativ generice pe B2C care n-au funcționat, dar am reușit să văd că pot implementa, în special cu ajutorul AI-ului, fiindcă experiența de programare nu era pe programarea aplicațiilor de mobil. Cu AI-ul a fost ușor, și anul ăsta am zis „ok, acum știu exact ce am de făcut” și m-am gândit la ideea asta de a face ceva și pentru mama mea. Inițial m-am gândit ca aplicația să se cheme „Mommy's OK”, dar după aia am dat-o un pic mai general. Am lansat aplicația de două luni de zile și acum încerc să-mi dau seama să văd cum o cresc” – Răzvan Gîrmacea.

Antreprenorul în serie spune că proiectul rămâne „bootstrapped” momentan, adică un proiect care nu primește ajutor extern, și că aplicația a ajuns la 50 de plătitori de abonament din 10 țări, cu 1.500 de utilizatori din aproximativ 50 țări.

„Tot timpul mi-a plăcut să fac startup-uri. În primul rând, am un background tehnic și mi-a plăcut să dezvolt proiecte. Până la master dezvoltam proiecte, fiindcă puteam să fac partea tehnică fără probleme. Puneam site-ul online și după aia speram să vină cineva. Apoi, după master, am început să gândesc proiectele ca niște afaceri, să gândesc toată partea de growth, de marketing și de business, contabilitate și toate”, a spus Gîrmacea pentru StartupCafe.ro.

El spune că încearcă de fiecare dată să facă ceva nou cu fiecare afacere dezvoltată: „Dacă aș ști deja ce am de făcut, ar deveni destul de boring”.

Gîrmacea spune că a folosit mai multe modele de inteligență artificială, cele de la OpenAI (GPT) și Anthropic (Claude) în principal, pentru grafica aplicației și pentru codare, respectiv. În același timp, el are și un programator cu care lucrează. Lansarea efectivă a unui produs minim viabil a fost redusă la jumătate, de la 6 luni la 3 luni, „iar acum timpul s-a redus cam pe la o lună și jumătate” de când lucrează cu AI.

Aplicația în sine nu are vreo funcție de inteligență artificială integrată pentru că nici nu are nicio nevoie, spune Răzvan. „Dacă te chinui doar să pui AI doar pentru că așa e trendul, din punctul meu de vedere, poți strica mai mult produsul decât trebuie”.

AI-ul și validarea ideilor de afaceri / Cum vede Gîrmacea viitorul programatorului

Fondatorul spune că inteligența artificială îl ajută mult pe partea de validare de idei de afaceri - „M-am obișnuit acum când ies afară la plimbare cu cățelul, sau când conduc, să-mi pun Gemini Live și să am conversație în care pornesc de la o idee, „vreau să fac facilitatea asta, am ideea asta de proiect, care ar fi competitorii? unde aș putea veni eu cu un atuu?”. Deci pentru partea de research, de discovery și pentru a schimba idei, este foarte bun”.

Cu toate că inteligența artificială ajută antreprenorii să dezvolte produse minim viabile cu minim de cunoștințe tehnice, Răzvan a mai spus pentru StartupCafe.ro că, în continuare, un cod bun depinde de un programator cu experiență, care să știe nevoile de securitate sau de scalare.

„S-ar putea să fie nevoie de mai puțini programatori, de exemplu, pentru o firmă care poate nu are nevoie de 10 programatori, de 5 programatori, sunt suficienți 2 programatori, pentru că acum programatorii lucrează și ei mai mult din prompt, analizează codul generat, apoi își dau aprobarea sau continuă cu prompt-urile, dar știu ce să-i ceară fiindcă au experiență și înțeleg ce cod generează” – Răzvan Gîrmacea.

Întrebat de cum vede rolul unui programator în următorii ani, el spune că deja este surprins de schimbările în peisaj - „Am fost la câteva conferințe cu programatori pe scenă și ei spuneau că vin la serviciu, deschid 8 terminale de Claude AI și doar dau prompt-uri, mai nou, au alte modele AI care fac code review la ce generează celălalt model și abia, după aia, ei sunt acolo ca să dea approve.”

Firmele mici și startup-urile pot beneficia mult de pe urma dezvoltării AI-ului pentru codare, pentru că acestea pot dezvolta produse mult mai complexe, cu un buget mult mai mic, „de zece ori mai mic”, consideră fondatorul.

Ce sfat are pentru antreprenorii care vor să încerce vibe coding

„Dacă are puțin înclinație tehnică și e pasionat un pic și dorește să ducă în direcția asta, eu aș spune să înceapă să dezvolte cu ajutorul AI-ului un MVP, chiar dacă dezvolți cu AI sau nu un produs, dacă ești la primul startup, șansele să ai succes poate nu sunt atât de mari, ideea este să... este o vorbă „fail, and fail fast”, și AI-ul îți dă această posibilitate” – Răzvan Gîrmacea.

El recomandă celorlalți antreprenori să implementeze, să lanseze, să învețe din experiență și să nu se oprească din a-și realiza ideile.

Răzvan a fondat anterior EduKID, o afacere de comerț online cu jucării educative lansat în 2009 și vândută ulterior, precum și Monitor Backlinks, o platformă SaaS pentru profesioniștii din SEO. Monitor Backlinks a fost vândută pentru prima dată în 2017, răscumpărată de Gîrmacea în 2022, relansată și vândută din nou în iulie 2023.

El este și fondatorul Competitors App, o platformă SaaS de competitive intelligence lansată în 2017. De-a lungul carierei sale antreprenoriale, Gîrmacea a lansat și testat peste 40 proiecte și a finalizat 3 tranzacții de exit în cadrul a 2 afaceri. Între 2018 și 2021, a activat și ca expert-consilier pentru Comisia Europeană în proiecte de IT și inovare.

Notă: Citatele au fost ușor modificate pentru claritate și concizie.

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