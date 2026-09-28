Cauți un instalator? S-a mai lansat o platformă online românească de meseriași: CautAjutor.ro

Instalatorii, electricienii, zugravii și alți meseriași din România mai au acum la dispoziție o platformă online pe care pot fi găsiți de clienții care au nevoie de serviciile lor: s-a lansat CautAjutor.ro, un concurent al startup-ului Aidly.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un antreprenor bucureștean, Adrian Marin, a anunțat că a lansat platforma CautAjutor.ro în septembrie 2026.

Dezvoltată de firma MSM APPS SRL, platforma spune că își propune să ajute oamenii „să găsească rapid meseriași de încredere din zona lor”.

Startup-ul acoperă lucrări de instalații, electrice, zugrăveli, montaj de mobilă, aer condiționat, curățenie, mutări, gresie și faianță și reparații prin casă.

Cum funcționează? Clientul descrie gratuit lucrarea, o singură dată, și primește cel mult 5 oferte scrise de la prestatori din zona lui, cu preț estimat și termen. Datele lui de contact nu sunt afișate public, iar nimeni nu îl sună până nu alege el o ofertă.

Fără comision la lucrare, pentru meseriași

Noua platformă, CautAjutor.ro, susține că vine cu noutăți pentru meseriași.

„Pe multe platforme, meseriașii plătesc abonamente sau plătesc pentru fiecare cerere, chiar dacă clientul nu le răspunde niciodată. Pe CautAjutor.ro, contul de prestator e gratuit și nu se ia comision din lucrare. Un răspuns se consumă doar în momentul în care clientul deschide oferta. Dacă nu o deschide, meseriașul nu plătește nimic”, afirmă startup-ul bucureștean.

În cadrul campaniei sale de lansare, CautAjutor.ro oferă primilor150 de prestatori înscriși 20 de răspunsuri gratuite, valabile 90 de zile, și încă 10 la prima recenzie primită de la un client.

Pentru administratorii de bloc și asociațiile de proprietari există o pagină dedicată și un afiș gratuit pentru avizier, cu cod QR, prin care locatarii își găsesc singuri meseriași, mai spune platforma.

„Am pornit de la o problemă pe care o are toată lumea: găsești greu un meseriaș bun, iar meseriașii buni pierd timp și bani pe clienți care nu răspund. Am vrut o platformă corectă pentru ambele părți: gratuită pentru cine caută ajutor, iar meseriașul plătește doar când clientul chiar se uită la oferta lui” - a declarat Adrian Marin, fondator CautAjutor.ro.

Platforma funcționează în toată țara. Aplicațiile pentru telefoanele cu Android și iPhone-uri sunt în curs de aprobare în magazinele de aplicații, potrivit sursei citate.