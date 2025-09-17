Finanțare de 80 milioane dolari pentru o companie IT din Ungaria, să se extindă la nivel mondial

O companie IT lansată de doi antreprenori unguri a obținut o nouă finanțare de 80 de milioane de dolari, de la mari fonduri de investiții, pentru extinderea business-ului la nivel mondial.

SEON, firmă de de tehnologie care ajută companiile din sectorul financiar în prevenirea fraudelor și conformare la cerințele de combatere a spălării banilor, a anunțat, marți, că noua sa rundă de investiții, de serie C, a fost condusă de fondul Sixth Street Growth, cu participarea IVP, Creandum, Firebolt, Hearst și a altor investitori.

Cu acești bani, compania maghiară va avansa în dezvoltarea de produse bazate pe inteligență artificială își va finanța recrutarea strategică de noi talente.

SEON a fost fondată la Budapesta, în anul 2017, de Bence Jendruszak și Tamas Kadar. În total, compania ungară a reușit să strângă circa 188 de milioane de dolari la la investitori, de-a lungul timpului, conform datelor de pe Crunchbase.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna clară: ajutăm companiile să prevină frauda fără a le îngreuna dezvoltarea legitimă. Această investiție ne permite să continuăm să satisfacem nevoia critică a pieței în ceea ce privește prevenirea fraudei și soluțiile de combatere a spălării banilor, care pot fi scalate la viteza comerțului digital modern. Având în vedere pierderile globale cauzate de fraudă, ce depășesc miliarde de dolari anual, noi abordăm o provocare fundamentală cu care se confruntă companiile din întreaga lume”, a spus Tamas Kadar, cofondator și director general (CEO) al SEON.

Companii globale ca Revolut, Plaid, Nubank, Afterpay sau Spotify folosesc tehnologiile ungurilor. SEON are birouri la Budapesta, dar și în SUA (la Austin), Marea Britanie (Londra) și Indonezia (Jakarta).