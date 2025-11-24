Fostul director Netopia a intrat într-o afacere cu cafea

Antreprenorul Felix Crișan, cofondator al grupului Netopia, intră în clubul Brew Society - al susținătorilor Brewtifi - platforma digitală românească dedicată iubitorilor de cafea din Europa, unde este și „angel investor”.

Crișan este un pasionat al cafelei și are expertiză în tehnologie și comportamentul de consum - lucruri cu care vrea să contribuie la dezvoltarea aplicației, care a adunat peste 2.000 de utilizatori într-o lună de la lansarea pe piață.

„Sunt convins că împreună putem dezvolta acest proiect pentru a acoperi multiple piețe și a construi un plan de afaceri solid, atât din perspectiva business-to-business, cât și business-to-consumer. Sunt încrezător în perspectiva acestei piețe aflate în creștere accelerată cât și în potențialul și experiența echipei Brewtifi”, a declarat antreprenorul.

În această perioadă, Brewtifi lansează un sistem de badge-uri care îi răsplătește pe utilizatori pentru acțiuni precum descoperirea de cafele noi, explorarea de noi sortimente de origine, scanarea sortimentelor și învățarea metodelor de preparare. Badge-urile precum „Chocolate Finder”, „Origin Hunter” sau „Taste Explorer” vor sta la baza unor beneficii viitoare pentru comunitate.

Harta cafenelelor, în curând

Cu timpul, atât primii utilizatori, cât și cei mai activi, vor intra, pe baza badge-urilor obținute, în Brew Society Digital - unde vor avea acces la experiențe exclusive.

„Brew Society aduce împreună antreprenori, investitori, consultanți și mentori într-un spațiu deschis pentru discuții, schimb de idei și experiențe legate de start-up-uri creative”, spune Mihaela Dincă, cofondator Brewtifi.

Până la finalul anului, Brewtifi va începe integrarea cafenelelor de specialitate, care îi va ajuta pe utilizatorii din Europa să găsească rapid locuri potrivite cu preferințele lor.





