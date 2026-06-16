Facebook primește o funcție de căutare cu ajutorul inteligenței artificiale

Meta anunţă „AI Mode” pentru Facebook, o facilitate care foloseşte inteligenţa artificială pentru a extrage informaţii din postările platformei sociale şi a răspunde la întrebările utilizatorilor, potrivit News.ro.

Noul mod AI al celor de Meta seamănă izbitor de mult cu modul AI integrat deja de Google în motorul de căutare cu acelaşi nume.

Şi, la fel ca AI Mode din Google, AI Mode din Facebook procesează şi rezumă conţinutul la care are acces, doar că, în acest caz, este vorba de postările publice din cadrul reţelei sociale.

În Facebook, AI Mode devine o secţiune de sine stătătoare a funcţiei de căutare, alături de celelalte secţiuni, precum oameni, grupuri, produse vândute etc.

În locul cuvintelor cheie folosite pentru căutarea tradiţională, utilizatorii pot adresa întrebări în limbaj natural pentru a primi răspunsuri în AI Mode.

Acesta va căuta inclusiv în grupurile de discuţii şi în postările video şi va sintetiza un răspuns la întrebările utilizatorilor.

Rămâne de văzut la ce nivel va fi acurateţea răspunsurilor, câtă vreme sursa AI-ului vor fi postările de pe Facebook, unde, de multe ori, se amestecă dezinformările intenţionate cu credinţele personale greşite.

AI Mode vine la pachet cu alte funcţii de inteligenţă artificială anunţate acum de Meta. Printre acestea se numără noi tranziţii video şi efecte foto.