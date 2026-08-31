Explicații ANAF: Când se datorează TVA în România. Condiții și alte informații utile

Direcția Generală Regională a Finanţelor Publice Brașov a publicat un ghid cu informații valabile în 2026 privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o operațiune să fie impozabilă în România din punct de vedere al TVA.

DGRFP Brașov clarifică pentru contribuabili că TVA este un impozit indirect național perceput de fiecare stat membru, dar, pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, UE a creat un sistem armonizat al TVA care include toate statele membre.

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului, care este colectat conform prevederilor Titlului VII din Codul fiscal.

Operaţiunile care intră în sfera TVA sunt numeroase, fiind incluse atât operaţiuni interne cât şi operaţiuni transfrontaliere.

Cele 4 mari categorii sunt:

Livrarea de bunuri

Prestarea de servicii

Importul de bunuri

Achiziția intracomunitara de bunuri

O condiţie esenţială pentru ca o operaţiune să fie impozabilă în România este ca ea să aibă locul în România.

Însă, chiar dacă operaţiunile sunt impozabile nu înseamnă că se datorează automat TVA, întrucât există scutiri şi regimuri speciale.

Conform ghidului, atunci când un contribuabil își pune problema dacă datorează TVA sau nu pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, prima etapă este să stabilească dacă acea operaţiune îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

1) operațiunea constituie sau este asimilată, în sensul art. 270 – 272, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

2) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 și 278;

3) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin. (1), acționând ca atare;

4) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la art. 269 alin. (2).

Vezi ghidul ANAF cu informații complete privind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o operațiune să fie impozabilă în România din punct de vedere al TVA.

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