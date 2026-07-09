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Economia României a scăzut cu 1,2 în trimestrul I 2026 față de 2025, iar IT-ul a contribuit la contracție

Economia României a scăzut cu 1,2 în trimestrul I 2026 față de 2025, iar IT-ul a contribuit la contracție
Sursă: © Pakawadee Wongjinda | Dreamstime.com
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Economia României a scăzut cu 1,2% în primele trei luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025, iar IT-ul s-a numărat printre sectoarele de business care au contribuit la contracția produsului intern brut (PIB) al țării noastre, potrivit datelor publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS). 

Reamintim că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, când a încheiat două trimestre consecutive în scădere față de trimestrul anterior. PIB a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, iar în trimestrul III 2025 economia României a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II 2025. 

Acum, noile date INS relevă că România nu a reușit să treacă pe creștere: PIB „s-a menținut nemodificat, în termeni reali”, în trimestrul I 2026 față de trimestrul IV 2025. 

De la an la an, România a fost pe scădere în trimestrul I 2026. În perioada ianuarie-martie 2026, PIB-ul României a înregistrat o scădere cu 1,2% pe seria brută şi o scădere cu 1,1% pe seria ajustată sezonier, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, conform INS. 

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier -  estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 499,7381 miliarde lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali,  în scădere cu 1,1% față de trimestrul I 2025.  

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 405,9077 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2% faţă de trimestrul I 2025. 

Cel mai mult au contribuit la scăderea PIB sectorul „Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor;  transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante” - minus 0,8%, urmat de „Informații și comunicații” (IT) și „Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport” - minus 0,3% fiecare. 

De asemenea, se remarcă o scădere a consumului populației, care a contribuit cu un minus de 1,2% la diminuarea PIB-ului în trimestrul I 2026 față de trimestrul I 2025. Reamintim că TVA standard a crescut de la 19% la 21%, iar TVA pentru alimente de la 9% la 11%, începând din 1 august 2025.

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