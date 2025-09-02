Echipa de esports FNATIC a câștigat turneul offline de Counter-Strike 2 de la București

FNATIC, una dintre cele mai populare echipe de Counter-Strike 2 din lume, a câștigat primul sezon al turneului DraculaN, desfășurat weekendul trecut la București, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Competiția a marcat o premieră pentru România, fiind primul turneu din sistemul VRS (Valve Regional Standings) de Tier 2 organizat pe plan local, și a reunit nume importante ale scenei internaționale precum Ninjas in Pyjamas, Monte, 9INE sau ENCE.

Britanicii de la FNATIC au trecut de două ori de ENCE, EYEBALLERS și Monte, ultima dată chiar în marea finală, unde au ridicat trofeul în fața fanilor români.

Succesul de la București le-a adus celor de la FNATIC o urcare de 12 poziții în clasamentul oficial Valve, până pe locul 20 mondial, cu peste 100 de puncte VRS acumulate.

România a fost reprezentată la eveniment, care s-a desfășurat la Nexus Gamers Pub, de cinci echipe: aimclub, HyperSpirit și Nexus, care au încheiat turneul pe pozițiile 9–12, respectiv INFINITE și Insiders, clasate între locurile 13–16.