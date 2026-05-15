e-Factura pentru persoane fizice: Premierul Bolojan spune că a primit sesizări și va discuta cu Ministerul Finanțelor. „Să vedem dacă combate evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la podcastul HotSpot de la HotNews, că a primit deja sesizări privind extinderea sistemului e-Factura la persoanele fizice, despre care spune că generează „o birocrație suplimentară”, motiv pentru care urmează să discute această problemă cu Ministerul Finanțelor. 

Bolojan a vorbit despre rezultatele din cele 10 luni de mandat, inclusiv despre măsurile fiscale cu impact asupra antreprenorilor români.

„Am continuat digitalizarea și chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-factura, pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocrație suplimentară, am primit deja sesizări pe tema asta și chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul Finanțelor să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”, a anunțat Ilie Bolojan.

Sistemul e-Factura pentru persoane fizice, obligatoriu de la 1 iunie 2026

Amintim că de la 1 iunie 2026, conform OG nr. 6/2026, sistemul RO e-Factura va fi obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP. 

Conform Ordinului ANAF nr. 378/2026, „furnizorii/prestatorii care se identifică fiscal prin codul numeric personal, care au început să desfășoare activități economice anterior datei de 1 iunie 2026, sunt obligați să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, până cel târziu la data de 26 mai 2026. Pentru a solicita înscrierea în registru, persoanele completează și transmit formularul (082), având bifată secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026”.

Înscrierea în registru se face prin completarea și transmiterea Formularului 082, bifând secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Astfel, persoanele sunt înscrise în registru cu data de 1 iunie 2026.

Prevederea care obligă persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura este cuprinsă în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut, și a intrat în vigoare la data de 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și ordinul de aprobare a procedurii de înregistrare (Ordinul 59/2026 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.789/2024), care prevede că toți contribuabilii din categoria menționată care se identifică fiscal prin CNP trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura, înainte de a începe desfășurarea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

