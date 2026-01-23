Skip to content

Distribuitorul LVMH în România, amendat cu 4,5 milioane de lei de Consiliul Concurenței pentru interzicerea vânzărilor de ochelari de lux online
Sursă: © Andrei Antipov | Dreamstime.com

Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei, adică 915.068 EUR, pentru participarea, alături de partenerul Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Autoritatea a constatat că Thelios SpA, producător și distribuitor exclusiv al produselor de lux aparținând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, și Shades Originators SRL, partener și comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online.

Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis vânzarea ochelarilor de lux prin magazinul online al comerciantului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurența prin restricționarea vânzărilor online.

Shades Originators a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă, spune autoritatea.

Legea concurenței interzice orice înțelegeri între companii și practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancționare a autorității de concurență și execută amenzile.

Decizia autorității de concurență va fi publicată pe site-ul instituției după eliminarea informațiilor confidențiale.

