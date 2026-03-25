eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România: cumpărăturile trec de la căutare la conversație

Cumpărăturile online intră într-o nouă etapă: utilizatorii nu mai caută produse, ci discută direct cu un asistent care le recomandă ce să cumpere. eMAG a lansat iZi, un agent de shopping bazat pe inteligență artificială, dezvoltat local, care promite să schimbe modul în care românii aleg produse pe internet, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Disponibil direct în platformă, iZi funcționează ca un consultant digital care răspunde în timp real la întrebări și construiește recomandări personalizate pornind de la criterii simple precum bugetul, categoria sau nevoile utilizatorului.

Practic, experiența clasică de ecommerce – bazată pe căutări și filtre – este înlocuită cu o conversație.

Înainte de lansarea oficială, soluția a fost testată de aproximativ 50.000 de utilizatori. Datele inițiale arată tracțiune: în medie, utilizatorii pun 2,6 întrebări într-o conversație, unul din trei revine în săptămâna următoare, iar peste 90% dintre evaluări sunt pozitive. Mai mult, 5% dintre utilizatorii care folosesc iZi ajung să plaseze comanda direct din chat.

„În anul în care eMAG împlinește 25 de ani, lansăm primul agent de shopping conversațional dezvoltat în România. (...) Suntem la începutul unei schimbări importante, de la ecommerce bazat pe căutare, la ecommerce bazat pe conversație”, a declarat Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cum funcționează iZi

Spre deosebire de un motor de căutare clasic, iZi nu livrează doar liste de produse. Agentul combină în timp real trei tipuri de informații: oferta disponibilă pe eMAG, nevoia exprimată în conversație și date externe din web, inclusiv din site-uri independente de review-uri.

Astfel, iZi poate înțelege intenția utilizatorului chiar și atunci când aceasta nu este formulată tehnic, analizează recenzii, compară produse și propune opțiuni argumentate, adaptate fiecărui context.

Unde se vede deja impactul

Primele semnale arată că iZi este folosit mai ales în categoriile complexe, precum Electro și Auto, unde utilizatorii au nevoie de ajutor pentru a compara specificații și alternative – un rol apropiat de cel al unui consultant din magazin.

În paralel, crește utilizarea și în categoria Beauty, unde alegerea produselor depinde de factori personali, precum tipul de piele, informații care depășesc de multe ori conținutul standard al paginilor de produs.

Lansarea iZi face parte din strategia eMAG de investiții în AI, compania lucrând la acest proiect timp de aproape un an și anunțând actualizări lunare cu funcționalități noi, se mai arată în comunicat.