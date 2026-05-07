DeepSeek, startup-ul AI chinez, ar fi evaluat la 50 miliarde dolari – surse

Startup-ul chinez DeepSeek, care a luat avânt anul trecut și a făcut ca Nvidia să piardă 600 miliarde dolari într-o zi, pe bursă, ar valora 50 miliarde dolari după prima sa rundă de finanțare, potrivit unor surse citate de Reuters.

Fondul național de inteligență artificială al Chinei, în valoare de 60 miliarde yuani (8,8 miliarde dolari), lansat în ianuarie anul trecut, este în discuții pentru a deveni investitor principal în strângerea de fonduri a DeepSeek. În același timp, și gigantul Tencent ar fi interesat să investească în startup.

Firma ar putea strânge între 3 miliarde și 4 miliarde dolari din runda de finanțare pentru a-și alimenta capacitățile de calcul și a îmbunătăți beneficiile angajaților, au declarat surse familiare cu subiectul.

Prima strângere de fonduri vine în contextul în care DeepSeek pierde teren în fața concurenților din China, cum ar fi ByteDance, Alibaba, dar și „începători” în industrie ca MiniMax și Moonshot AI.

Fondatorul DeepSeek, Liang Wenfeng, despre care surse au spus că este implicat direct în discuțiile de strângere de fonduri, s-a remarcat ani de zile în industria AI din China pentru că preferă să finanțeze și să opereze compania ca pe un laborator de cercetare.

Luna trecută, startup-ul a lansat modelul V4, echipat cu agenți de inteligență artificială, dar care a rămas în urmă în urma celor mai bune modele de la unii competitori din SUA și China, conform unor evaluări terțe.

Sursa citată notează și faptul că lansarea modelului AI nu a repetat scăderea globală a acțiunilor din domeniul tech de anul trecut, generată de modelele V3 și R1.