Danezii de la Eurowind Energy, care au proiecte și în România, atrag până la 2 miliarde EUR de la fondul de investiții Blackstone

Grupul danez de proiecte eoliene, solare și hibride Eurowind Energy, prezent și în România din anul 2011, a semnat un acord de investiții de până la 2 miliarde EUR de la Blackstone Infrastructure Partners (BIP), potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Tranzacția, semnată la data de 28 aprilie 2026, vizează o investiție menită să sprijine creșterea și extinderea continuă a Eurowind Energy pe piețele sale principale din Europa, transmite societatea civilă de avocați Wolf Theiss, care a asistat Blackstone Infrastructure Partners în tranzacție.

Finalizarea tranzacției este preconizată înainte de sfârșitul anului, sub rezerva îndeplinirii condițiilor uzuale.

Blackstone va oferi capital pentru a accelera activitățile de dezvoltare a energiei regenerabile ale Eurowind, scrie firma de investiții pe site-ul oficial, pe măsură ce cererea europeană de energie intră într-un punct de cotitură, electrificarea, inteligența artificială, reindustrializarea și nevoia unei securități energetice sporite fiind așteptate să genereze o creștere anuală de peste 3% până în 2040.

Eurowind Energy este un dezvoltator și operator danez de proiecte eoliene, solare și hibride, cu sediul în Hobro, Danemarca. Compania a fost fondată în 2006 de CEO-ul Jens Rasmussen, Søren Rasmussen și Jakob Kortbæk și este deținută în comun de conglomeratul danez integrat de energie și telecomunicații Norlys. Grupul are aproximativ 700 de angajați în 16 piețe europene. Compania este prezentă pe piața din România din anul 2011, Teius Solar SRL fiind parte a grupului danez.

La noi, grupul a investit peste 47 milioane EUR într-un parc fotovoltaic în Teiuș, județul Alba, inclusiv cu fonduri PNRR, are un parc solar la Vișina, Dâmbovița și un parc eolian la Pecineaga, în județul Constanța.

Blackstone Infrastructure are un istoric solid de investiții în platforme și active energetice de energie regenerabilă, inclusiv Invenergy, cea mai mare companie independentă de generare a energiei regenerabile din SUA, și parteneriatul său de parteneriat cu NextEra Energy, cel mai mare dezvoltator mondial de energie eoliană și solară.

Blackstone este activă în Europa de peste 25 de ani și are investiții în active în valoare de 400 miliarde dolari în regiune, în domenii private equity, imobiliare, creditare și infrastructură la sfârșitul anului 2025.