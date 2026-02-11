[P] Eurowind Energy informează asupra emiterii a patru Autorizații de Construire pentru „Extindere CEF Vișina” (județul Dâmbovița)

Autorizațiile de construire nr. 1–4 din 22/01/2026 vizează panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) JT/MT/IT, stație electrică de transformare, amenajare teren și drumuri interioare/private, organizare de șantier și împrejmuire teren (Obiectivele 1–4).

Eurowind Energy informează că, urmare a cererilor adresate de S.C. EWE SOLAR PROJECT S.R.L., au fost emise Autorizațiile de Construire nr. 1, 2, 3 și 4 din 22/01/2026 pentru proiectul „EXTINDERE CEF VIȘINA”, compus din panouri fotovoltaice, linii electrice subterane (LES) de joasă, medie și înaltă tensiune, stație electrică de transformare, amenajare teren și drumurile interioare/private, organizare de șantier și împrejmuire teren.

Obiectul lucrărilor autorizate

Executarea lucrărilor de construire pentru:

EXTINDERE CEF VIȘINA compusă din PANOURI FOTOVOLTAICE, LINII ELECTRICE SUBTERANE (LES) DE JOASĂ, MEDIE ȘI ÎNALTĂ TENSIUNE, STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE, AMENAJARE TEREN ȘI DRUMURILE INTERIOARE / PRIVATE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE TEREN.

Lucrările se vor realiza conform documentației aferente vizată spre neschimbare.

Autorizațiile de Construire (detalii complete)

Autorizația de Construire nr. 1 din 22/01/2026

Cerere înregistrată la nr. 33536 din 22/12/2025

Obiect: ÎMPREJMUIRE TEREN – OBIECTIV 1 (în cadrul „EXTINDERE CEF VIȘINA…”)

CARTEA FUNCIARĂ NR.: 70154, 70184, 70179, 73974, 73975, 70181, 70148

NR. CADASTRAL: 70154, 70184, 70179, 73974, 73975, 70181, 70148

Lucrări în valoare de: 10508891,37 lei

Autorizația de Construire nr. 2 din 22/01/2026

Cerere înregistrată la nr. 33539 din 22/12/2025

Obiect: ÎMPREJMUIRE TEREN – OBIECTIV 2 (în cadrul „EXTINDERE CEF VIȘINA…”)

CARTEA FUNCIARĂ NR.: 70220, 70143, 71051, 70219, 70650, 70146

NR. CADASTRAL: 70220, 70143, 71051, 70219, 70650, 70146

Lucrări în valoare de: 7842292,41 lei

Autorizația de Construire nr. 3 din 22/01/2026

Cerere înregistrată la nr. 33537 din 22/12/2025

Obiect: ÎMPREJMUIRE TEREN – OBIECTIV 3 (în cadrul „EXTINDERE CEF VIȘINA…”)

CARTEA FUNCIARĂ NR.: 70183, 70182, 70057, 70141, 70140, 70153, 70211, 70212, 70160

NR. CADASTRAL: 70183, 70182, 70057, 70141, 70140, 70153, 70211, 70212, 70160

Lucrări în valoare de: 9741787,56 lei

Autorizația de Construire nr. 4 din 22/01/2026

Cerere înregistrată la nr. 33538 din 22/12/2025

Obiect: ÎMPREJMUIRE TEREN – OBIECTIV 4 (în cadrul „EXTINDERE CEF VIȘINA…”)

CARTEA FUNCIARĂ NR.: 70957, 70551, 70375, 70165, 70389, 70022, 70393, 70385, 70371, 70101, 70100, 71014, 70374, 70384, 70380, 70955, 70951

NR. CADASTRAL: 70957, 70551, 70375, 70165, 70389, 70022, 70393, 70385, 70371, 70101, 70100, 71014, 70374, 70384, 70380, 70955, 70951

Lucrări în valoare de: 8718903,04 lei

Documentație tehnică și elaboratori (conform autorizațiilor)

Autorizațiile sunt emise în baza documentației tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a construcțiilor:

nr. 240800174.V2-I/607 din 2023 – 2025, elaborată de ENEVO GROUP S.R.L. / DESIGN STUDIO S.R.L., cu sediul în județul -, municipiul BUCUREȘTI, satul -, sectorul 2, cod poștal -, str. BARBU VĂCĂRESCU, nr. 301 – 311, bl. -, sc. -, et. 11, ap. -,respectiv de ing. VLAD MIHAI IORDACHE / arh. TEODOR MIHAI BÂTE, arhitect – conducător arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. 6654, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale MUNTENIA VEST a Ordinului Arhitecților din România.