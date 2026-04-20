Curs BNR: Euro a crescut foarte ușor, dar a rămas sub 5,1 lei, luni, în ziua în care Guvernul Bolojan este amenințat de PSD

curs-euro-leu Sursă: Dreamstime.com

Euro a crescut foarte ușor în raport cu leul românesc, dar a rămas sub pragul psihologic de 5 lei și 10 bani, conform cursului de schimb afișat oficial de Banca Națională a României (BNR), luni, la ora 13.00, în  ziua în care delegații celui mai mare partid din coaliția de guvernare, PSD, sunt chemați de șefii social-democrați să se pronunțe, într-un „referendum” intern, dacă îl mai susțin sau nu pe premierul Ilie Bolojan (PNL) în fruntea Guvernului.  

Curs oficial BNR în data de 20 aprilie 2026:

  • 1 EURO este 5,0989 lei (+0,0002 lei față de cursul de vinerea trecută). 
  • 1 dolar SUA este 4,3341 lei (+0,0112 lei).
  • 1 liră sterlină este 5,8558 lei (+0,0056 lei).
  • 1 leu moldovenesc este 0,2529 lei românești (stagnare). 

Liderii PSD au stabilit cum este formulată întrebarea la care vor răspunde cei aproximativ 5.000 de membri care votează la referendumul intern:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile - plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

