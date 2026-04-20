Curs BNR: Euro a crescut foarte ușor, dar a rămas sub 5,1 lei, luni, în ziua în care Guvernul Bolojan este amenințat de PSD

Euro a crescut foarte ușor în raport cu leul românesc, dar a rămas sub pragul psihologic de 5 lei și 10 bani, conform cursului de schimb afișat oficial de Banca Națională a României (BNR), luni, la ora 13.00, în ziua în care delegații celui mai mare partid din coaliția de guvernare, PSD, sunt chemați de șefii social-democrați să se pronunțe, într-un „referendum” intern, dacă îl mai susțin sau nu pe premierul Ilie Bolojan (PNL) în fruntea Guvernului.
Curs oficial BNR în data de 20 aprilie 2026:
- 1 EURO este 5,0989 lei (+0,0002 lei față de cursul de vinerea trecută).
- 1 dolar SUA este 4,3341 lei (+0,0112 lei).
- 1 liră sterlină este 5,8558 lei (+0,0056 lei).
- 1 leu moldovenesc este 0,2529 lei românești (stagnare).
Liderii PSD au stabilit cum este formulată întrebarea la care vor răspunde cei aproximativ 5.000 de membri care votează la referendumul intern:
„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile - plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”