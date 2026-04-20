Bursa de la București a deschis luni pe roșu, în ziua votului din PSD la „referendumul” privind susținerea Guvernului Bolojan

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii ședința de tranzacționare de luni, ziua în care delegații celui mai mare partid din coaliția de guvernare, PSD, sunt chemați de șefii social-democrați să se pronunțe, într-un „referendum”, dacă îl mai susțin sau nu pe premierul Ilie Bolojan (PNL) în fruntea Guvernului.

Potrivit Agerpres, BVB a deschis pe roșu ziua de luni, cu un rulaj total în valoare de 20,25 milioane lei (3,97 milioane de euro) după 50 de minute de la debutul tranzacțiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,08%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o scădere cu 1,05%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,18% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, a coborât cu 1,38%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 2,02%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, s-a diminuat cu 1,13%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Rompetrol Well Services (+2,13%), Aerostar (+2%) și Rompetrol Rafinare (+1,79%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile UAMT (-12,38%), Roca Industry Holdingrock1 (-9,04%) și Transilvania Investments Alliance (-3,49%).

Liderii PSD au stabilit cum este formulată întrebarea la care vor răspunde cei aproximativ 5.000 de membri care votează la referendumul intern:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile - plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”

Abia ce ne mergea și nouă mai bine pe Bursă

Evoluția în scădere de luni a venit după o săptămână bună pe BVB.

Bursa de la București reușise să câștige peste 28,3 miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută, în creștere cu aproape 5% față de săptămâna precedentă, conform unei analize Agerpres.

Valoarea schimburilor urcase cu 37,3 milioane de lei, respectiv 9%, săptămâna trecută.

Capitalizarea bursieră ajunsese la 598,60 miliarde de lei, în perioada 13 - 17 aprilie 2026, în creștere față de 570,22 miliarde de lei valoarea consemnată în perioada 6 - 10 aprilie 2026.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna trecută un rulaj de 450,50 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna precedentă, respectiv de 413,17 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost marți, 14 aprilie, când s-a înregistrat un rulaj de 137,56 milioane de lei, iar cea mai slabă, miercuri, 15 aprilie, cu o valoare a tranzacțiilor de 69,21 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna trecută (vineri) la 29.241,88 puncte.