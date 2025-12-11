Cum să lucrezi pe aplicația Bolt, pe cont propriu. Costuri, avantaje, facilități

Șoferii independenți, care lucrează pe PFA, direct cu marile platforme digitale, câștigă mai mult din activitatea de ridesharing decât cei care aleg să se înroleze la „flotele” intermediare, spune Răzvan Polman, co-fondatorul PICK - firmă și aplicație de mobil totodată, care le înlesnește acestora accesul în rețeaua Bolt.

Prezent la podcastul „Idei și antreprenori” al StartupCafe, el a explicat pentru cei interesați care sunt etapele pentru înființarea unui PFA și ce avantaje au ca independenți.

Oferta Pick:

Traininguri

PFA gratuit

Acte ARR, SPV-ANAF, TVA intracomunitar, cont Bolt

Contabilitate și depuneri declarații fiscale

Dacă ai mașina ta, faci contract de comodat pentru flotă și tu figurezi ca angajat.

Dacă mașina e a flotei, faci contract de închiriere.

Dacă firmele din spatele flotelor fac evaziune fiscală, șoferii se pot trezi anchetați sau martori în dosare penale după controalele de la Antifraudă.

La flotă, „șoferii rămân cu destul de puțini bani, undeva în jur de 25-30%, și își dau seama că nu mai e rentabil”. „Soluția este să-și facă PFA și să scape de acest comision de intermediere. Vor plăti taxe raportate strict la veniturile pe care le fac, la sfârșit de an, prin depunerea declarației unice”, mai afirmă Polman.



„Noi ne dorim să fim un fel de „asistent personal” al șoferului de ride-sharing: nu oferim doar soluții de contabilitate, îi ajutăm să înființeze PFA (se face sută la sută totul online în acest moment); îi ajutăm cu documentația care se depune la ARR și cu accesul în SPV pentru solicitarea TVA-ului intracomunitar de care ei au nevoie ca să colaboreze cu Bolt; mai apoi, ne ocupăm de depunerea declarațiilor îi ajutăm să-și optimizeze taxele și să depună declarația unică; îi ajutăm să facă mai mulți bani la final de lună”.





