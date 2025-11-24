Cum funcționează noua aplicație mobilă cu AI pentru trimiterea de colete

Portalul de servicii de curierat eAWB lansează o aplicație mobilă creată cu AI, disponibilă atât pe Android cât și pe iOS, care scade la sub două minute timpul de expediere a unui colet sau plic.

Aplicația va ajuta comercianții să facă față cererii mari de servicii de curierat în perioada Sărbătorilor și va fi urmată de mai multe noutăți, care vor fi anunțate în perioada 24 noiembrie - 4 decembrie, se arată într-un comunicat.

Ea oferă acces la funcționalitățile platformei și generează AWB direct din telefon. Utilizatorii vor avea la dispoziție curierii integrați în marketplace și o rețea națională de lockere cu peste 8.000 de puncte de livrare.

Și clasicele felicitări de Crăciun pot fi expediate tot prin aplicația mobilă eAWB.

Aplicația permite plasarea comenzilor, programarea automată a ridicărilor, notificarea automată la schimbarea statusului expediției, gestionarea comenzilor direct din telefon și, pentru anumite categorii de clienți, facturarea la termen.

Pentru utilizatorii care au nevoie de asistență în procesul de expediere, roboțica AI DANA răspunde la întrebări și în aplicația mobilă.

„În acest moment, 42% dintre comenzile pe eAWB sunt de pe mobil, dar ne-am propus să ajunge la o pondere de 60-70% în următorul an, pentru că este atât de ușor acum să expediezi un colet sau un plic cu eAWB, de pe telefon”, a declarat Radu Meteș, CEO și co-fondator eAWB.

335 de milioane de colete trimise anual în România

Traficul de colete din România a crescut în 2024 cu 27%, ajungând la 335 de milioane de trimiteri, media fiind de 18 colete/locuitor/an. Veniturile generate doar din segmentul de coletărie s-au ridicat la aproximativ 5 miliarde de lei. Pentru prima dată, traficul de colete a depășit traficul de corespondență, conform datelor ANCOM.

Investițiile în furnizarea de servicii poștale au depășit 500 de milioane de lei, în principal prin extinderea rețelelor de automate, care au ajuns la 8.200 de sisteme instalate la nivel național.

Cele mai multe comenzi online se fac în perioada Black Friday - Crăciun. Și la nivel european, tendința este aceeași în lunile noiembrie - decembrie.

Portalul eAWB a fost lansat în 2024, ca un market-place pentru cei mai mari curieri. Platforma compară prețurile și simplifică procedurile pentru accesul la serviciile de curierat.









