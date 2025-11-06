Cum folosește Fiscul din alte țări UE inteligența artificială pentru a verifica contribuabilii. Ia la control și Instagram și LinkedIn

În Uniunea Europeană există administrații fiscale care au integrat inteligența artificială (AI) în sistemele lor și o utilizează pentru a efectua verificări complexe ale contribuabililor, inclusiv prin analizarea informațiilor disponibile pe conturile acestora de pe rețelele sociale, precum Instagram sau LinkedIn, potrivit unui consultant fiscal.

Mai nou, AI a ajuns să schimbe nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a declarat Adrian Luca, prim-vicepreședinte al Camerei Consultanților Fiscali, cu ocazia Zilei Profesiilor Liberale din România.

„Dacă ar fi să dau exemplul unei administrații fiscale extraordinar de eficientă, ar fi cea din Finlanda. Până cel târziu în 2030, ei vor avea un ecosistem complet automatizat. Vor ști în timp real ce se întâmplă cu fiecare tranzacție. Nu vor mai avea nevoie de raportări separate”, a declarat Adrian Luca.

El susține că algoritmii AI folosiți de anumite administrații fiscale din UE sunt acum capabili să facă lucruri pe care acum 2 ani le consideram imposibile.

De exemplu, anumite instrumente de inteligența artificială pot analiza datele disponibile online asociate numelui contribuabilului, inclusiv informațiile de pe rețele sociale precum Instagram și LinkedIn, precum și activitatea lui pe site-uri comerciale, comparând ulterior cheltuielile acestuia cu veniturile declarate.

„Scanează rețelele de socializare ca să vadă dacă mă cunosc cu o anumită persoană și dacă avem relații de afaceri, dacă am făcut tranzacții sau am transferat bani între noi în așa fel încât să determine cercul de interese, ba chiar prezice comportamente”, a completat prim-vicepreședintele CCF.

El a continuat: „AI este deja printre noi, dar știți care e partea cea mai amuzantă? De 6 luni de zile clienții ne verifică pe noi folosind AI. Mai mult decât atât, ne spun că poate am uitat un unghi de abordare sau că este posibil să nu fi luat ceva în considerare”.

Astfel, dacă până de curând un contribuabil apela la un consultant pentru completarea unei declarații fiscale, acum există numeroase instrumente digitale care îi permit să facă acest lucru în doar 30 de secunde.

Contribuabilul „va veni la noi în momentul în care algoritmii administrației spun că există un risc fiscal de 78% să urmeze o inspecție fiscală. Atunci va veni panicat și va avea nevoie de cineva să-l liniștească. În acel moment va trebui să-i explicăm de ce are un risc fiscal așa de mare și AI nu poate face acest lucru. AI nu poate aprecia”, a mai afirmat Adrian Luca.

Aici va fi rolul consultantului, respectiv de a înțelege diferența dintre datele brute și contextul real al afacerii.